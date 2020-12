"Snad nám covid trénink dá do budoucna nějaký smysl," říká Václav Ševčík, předseda a trenér lounského házenkářského klubu Lokomotiva. "Musíme trénovat po skupinkách o deseti. Převlékáni je na chodbě. Pokud se utvoří dvě skupiny, nesměji se potkat. A rodiče nesmí být v hledišti," přidává Ševčík další informace. Úvodní tréninky byly prý testovací. Podle zájmu dětí a toho, jak to budou zvládat, se v aktivitách bude pokračovat.

Svou činnost spustil také lounský zimní stadion, první hokejové tréninky mládeže se uskutečnily v sobotu. Také na zimáku musely děti trénovat po desetičlenných skupinách a s rouškami na dýchacích cestách. Podle některých rodičů ale roušky až tak velkými překážkami nebyly. "U ledu je to na dýchání příjemnější, než může být v nějaké zatopené hale. Ale nikdo z nás neví, co to může udělat se zdravím našich dětí," říkal jeden z rodičů po sobotním tréninku.

Bez výrazných omezení je venkovní sportování. Například v Podbořanech zahájilo provoz otevřené kluziště. Zájemci ho najdou v areálu městského koupaliště.

Ondřej Holl