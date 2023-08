Na žateckých tenisových kurtech se před pár dny uskutečnily tradiční Přebory města Žatec. Na turnaj se přihlásilo celkem 26 hráčů ze Žatce a okolí. Tenisté předváděli skvělé výkony a hráli se úžasné zápasy. Mezi nejlepší čtyři se nakonec dostali tři největší favorité turnaje: Marek Koutník (nasazený hráč číslo 1), Petr Vrána (nasazený hráč číslo 2), Kryštof Jánošík (nasazený hráč číslo 3) a Jan Karas, který se mezi nejlepší čtyři probojoval poprvé v kariéře.

Semifinalisté dvouhry - zprava Karas, Vrána, Jánošík, Koutník. | Foto: archiv Deníku

Obě semifinále nabídly nesmírnou bitvu a dechberoucí výměny. Z vítězství se v obou případech radovali zkušenější, a do finále tak postoupili Jánošík a Koutník.

Nedělní finále dlouho odkládal déšť. Místo 9. ranní hodiny se začalo hrát až v 13 hodin, ale na výkon aktérů to nemělo žádný vliv. Finále ukázalo to nejlepší ze žateckého tenisu. Oba tenisté ukázali svou sílu, a rovněž i skvělou formu. Bojovalo se o každý jeden bod a oba hráči předváděli neuvěřitelný tenis. První dramatický set finále získal Koutník poměrem 6:4. V druhém setu se Marek rychle ujal vedení 4:1, a už to vypadalo, že si jde pro titul.

Nové Sedlo slaví první výhru sezony. Kouč poražených Dušníků chce zapomenout

Jánošík to ale nevzdal, a pěti hrami v řadě si vynutil rozhodující třetí set. Ten se hrál supertiebreak, tedy zkrácená hra do deseti bodů. Do rozhodujícího setu vstoupil lépe Jánošík a vedl již 7:3, zbývali mu tedy 3 body k vítězství. Koutník však ještě zabojoval a snížil na 7:6. Víc již ale Jánošík nedovolil, a po vítězství 10:6 se mohl radovat z titulu žateckého šampióna. Celkový stav finále tedy z pohledu Jánošíka po velké bitvě 4:6 6:4 10:6.

Na přeborech se hrála i čtyřhra, kde byli hlavní favorité loňští finalisté Dvorský-Černý a nejlepší dva tenisté v Žatci Jánošík-Koutník. Jánošík s Koutníkem potvrdili roli favoritů a bez větších problémů došli do finále. Nasazené jedničky Dvorský-Černý sice zvládli první kolo s přehledem, v semifinále ale nečekaně prohráli s dvojicí Suchan-Mužík po setech 4:6 6:2 a 7:10.

(kar, vev)