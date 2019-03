Louny – Tři zlaté a tři stříbrné medaile získali závodníci lounského Fitness klubu na šampionátu Open Belgian Championship Sport Aerobic, který se konal v belgickém městě Sint-Niklaas.

Lounské medailistky z Belgie | Foto: archiv klubu

Pro svěřenkyně a svěřence trenérky Jitky Hofmannové to byl vůbec první závod sezony. Otevřené mistrovství Belgie, kterého se zúčastnili ti nejlepší z Německa, Švýcarska, Itálie, Francie i České republiky, se Lounům povedlo, přestože ho pojali jako zkoušku na prahu nového ročníku. „My především chtěli zjistit, co všechno ještě musíme doladit. Byla to proto hlavně příprava na naše nominační závody, které začínají již za dva týdny, šlo o načasování formy,“ informovala Hofmannová.