Mistrovské soutěže v Severočeské oblasti ve všech mládežnických kategoriích v národní házené byly ukončeny o víkendu 8. – 9. 6. 2024. Družstva oddílu národní házené TJ Žatec si v ročníku 2023-2024 vedla velice dobře, o čemž svědčí zisk čtyř titulů přeborníka oblasti.

Národní házená v Žatci | Video: Deník/František Bílek

Titul si vybojovali mladší i starší žáci, dále dorostenci a též mladší žačky. Stříbrné medaile pak starší žačky a bronzové ještě „B“ tým dorostenců. Na čtvrtém místě skončilo družstvo dorostenek, takže tato jediná kategorie nereprezentovala náš oddíl na celostátních vrcholných soutěžích, kterými jsou Mistrovství ČR a Pohár ČR.

Pořadatelství dvou Mistrovství ČR bylo přiděleno našemu oddílu národní házené, což je možné považovat za velikou čest.

První se konalo v termínu 14. – 16. 6. 2024 a účastnily se jej týmy Draken Brno, TJ AVIA Čakovice, SK Studénka, Sokol Dobruška, TJ Litohlavy a domácí TJ Žatec. Našim starším žákům se povedlo vybojovat bronzové medaile po vyrovnaných utkáních se všemi soupeři. Dvakrát družstvo prohrálo, a to s týmy Drakenu Brno a TJ Litohlavy a ve třech zápasech získalo naopak plný počet bodů. O vyrovnanosti zúčastněných družstev hovoří i to, že žatečtí hráči dokázali porazit Mistra ČR, SK Studénka, i stříbrný tým ze Sokola Dobruška, ale naopak prohráli se čtvrtým (Draken Brno) a pátým týmem (TJ Litohlavy) konečné tabulky.

Zdroj: Deník/František Bílek

Nejlepším střelcem celého mistrovství byl Pavel Bejček se 69 vstřelenými brankami, který předváděl výborné výkony. Ceny pro nejlepší při závěrečném ceremoniálu předával spolu s ředitelem akce starosta města Žatec pan R. Laibl.

Ve stejném termínu bojovaly na hřišti TJ AVIA Čakovice starší žačky. I ony udělaly všem příznivcům národní házené v Žatci velikou radost, protože po bojovných výkonech v celém turnaji vybojovaly cenné bronzové medaile v Poháru ČR. Ještě poslední den bojovala děvčata o zisk medailí stříbrných, ale prohra s SK Studénka rozhodla o umístění na 2. místě.

Starší žáci Žatce vybojovali na domácím republikovém šampionátu bronz

Nejlepší brankářkou celého Poháru ČR za své vyrovnané výkony ve všech střetnutích byla vyhodnocena Valentina Begyová z našeho týmu.

Další víkend se konalo na hřišti TJ Žatec Mistrovství ČR dorostenců, na kterém hrálo také naše družstvo. Soupeři jim byli chlapci z TJ Sokol Podhorní Újezd, TJ Sokol Kyšice, TJ AVIA Čakovice, SK Studénka a Draken Brno. Utkání v této kategorii již mají vysokou herní úroveň, což se potvrzovalo v každém z nich. Prvních pět týmů konečné tabulky bylo herně na velice podobné úrovni, i když hra především vyrovnané útočné řady TJ Sokol Kyšice přeci jen byla preciznější. Také proto bylo již po druhém hracím dnu rozhodnuto o titulu. O stříbrné medaili bylo již rozhodnuto také, ale domácí tým i v posledním utkání neponechal nic náhodě a relativně přesvědčivě porazil družstvo SK Studénka. Celý tým podal velice dobrý kolektivní výkon, který byl podpořen i vyhodnocením Josefa Holého nejlepším brankářem celého Mistrovství ČR a Pavla Bejčka nejlepším útočníkem.

Mistrem se stali po zásluze chlapci z TJ Sokol Kyšice, před naším družstvem a na bronzové příčce skončil tým Draken Brno.

I pro nejlepší dorostence bylo připraveno velké množství hodnotných cen díky podpoře celé řady sponzorů včetně města Žatec. Ceny předával starosty města Žatec pan Radim Laibl a ředitel akce.

Lokomotiva Žatec uspěla na Křivoklátských slalomech, Synek má stříbro i bronz

Pod ziskem těchto tří medailí jsou podepsáni také trenéři týmů – Pavel Nociar a Jaromír Hokr, jak u st. žáků, tak i dorostenců a u děvčat pak Miluše Plecitá ml. a Štěpánka Zimová.

Na Mistrovství ČR vycestovala i družstva mladších žáků a mladších žaček. Chlapci vyjeli do Ostravy-Svinova a děvčata do Tymákova. Obě družstva jela především zažít atmosféru Mistrovství a pokusit se překvapit. Bohužel se žádné překvapení nekonalo, ale pro naše hráče a hráčky to byla především veliká herní škola. Při hře s vyspělými týmy tak mohli všichni získávat cenné zkušenosti, které vzhledem k věkovému průměru obou našich družstev určitě zúročí v příští mistrovské sezóně. Družstvo mladších žáků vybojovalo nakonec pátou příčku a děvčata skončila na šestém místě.

Za vedení obou týmů náleží poděkování i trenérkám obou celků – Monice Beldíkové, Andree Týřové u mladších žáků a Miluši Plecité s Štěpánkou Zimovou u mladších žaček.

Z pohledu na výsledky je možné považovat ukončenou sezónu z oddílového hlediska za velice úspěšnou a nezbývá nám než si přát, aby ta příští, která bude hrána v rámci oslav 120 let od vzniku tohoto jedinečného národního sportu, byla stejně úspěšná nebo ještě úspěšnější.

Také proto, že i pro náš oddíl z pohledu do historie má příští rok zajímavý podtext. Bude to 105 let od první zmínky o žateckém družstvu, které odehrálo utkání v Mostě v této národní hře tehdy ještě pod názvem „házená“.

Autor: Josef Popelka, předseda TJ NH Žatec