FOTO, VIDEO: Stříbro jako zlato. Dorostenečtí národní házenkáři Žatce zářili

Pokřik „tak jsme druhý, no a co?" se rozléhal stadionem žateckých národních házenkářů, domácí starší dorostenci křepčili se stříbrnými medailemi a pohárem se svými trenéry a radovali se z cenného úspěchu. Na domácím republikovém šampionátu nestačili pouze na Kyšice, které trofej pro vítěze vyhrály. „Pro nás je to jako zlato," rozplýval se kouč Daniel Nociar.

Národní házená v Žatci | Video: Deník/František Bílek

Žatečtí kvůli pořádání mistroství republiky vyměnili povrch, navíc přibrali i pořadatelství republikového turnaje žáků, na kterém před týdnem rovněž uspěli. Podnik pro starší dorostence jim vyšel na jedničku, stříbro rozhodně nečekali. „Pár hráčů chybělo, v obraně jsme měli starší žáky. V porovnání s ostatními nemáme ani takovou fyzičku, ale dokázali jsme urvat stříbro," těšilo Nociara. A mohlo být i zlato! S Kyšicemi Žatec dlouho vedl, blízko triumfu byl do 45. minuty. Poté favorit začal nepříznivé skóre překlápět na svou stranu a nakonec o čtyři branky vyhrál. „Byla to otázka fyzičky," přiznal kouč poražených. Soupeř podle něho zvítězil zaslouženě. Tohle jsou nejlepší střelci našeho kraje od ligy až po prales. Kraluje Macháček V sobotu se Žatec předvedl v parádní fazóně. Porážku hodil za hlavu a postupně přehrál Čakovice i Brno. Do nedělního duelu proti Studénce už šli Severočeši s definitivou stříbrna. „Hráli jsme výborně. Chci pochválit celý tým. Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, tak gólmana Josefa Holého, útočníka Pavla Bejčka a obránce Víta Šubrta. Ten hraje národní házenou teprve dvě měsíce, souběžně hraje handball." Zdroj: Deník/František Bílek Trenérovu volbu potvrdil i direktoriát šampionátu, zmiňovaní národní házenkáři převzali individuální ceny. Nociar věří, že úspěšní dorostenci budou základem vzestupu žatecké házené. „Výhledově by mohli hrát druhou ligu za chlapy a pomoct jim. Mládež jsme měli vždy silnou, ale bohužel v posledních letech je zájem o náš sport menší a menší. Je to tak, že se noví hráči rekrutují z rodin těch, kteří se okolo národní házené motají, prostě se předává z generace na generaci. Tohle je naše naděje." Starší žáci Žatce vybojovali na domácím republikovém šampionátu bronz Žatečtí národní házenkáři, které v dostatečné míře podporuje město, by rádi své řady v mládeži rozšířili. Zároveň se chystají spolupracovat s lounským handballovým klubem. „Ta spolupráce by nám dala strašně moc. Potřebujeme zapracovat hlavně na fyzičce," přiznal Daniel Nociar.

