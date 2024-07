Na sociálních sítích i v hospodách je to celkem častá diskuze. Je národním sportem hokej, nebo fotbal? Netroufáme si odpovědět, jedno ale víme na sto procent - národní házená je skutečně národním sportem, nikde jinde než v naší vlasti, kde i vznikla, se nehraje! Zajeli jsme se na ni podívat do Žatce, kde má slušnou tradici.

Ve městě chmelu se zrovna konalo republikové mistrovství starších dorostenců. Konalo se od pátku do neděle, milovníci národní házené si tak užili třídení párty. Po celý jeho průběh zaujal svými výkony vysoký a prostorově výrazný brankář domácího celku Josef Holý. Kila mu nebyla na obtíž, naopak díky nim vychytal celou plejádu kanonýrů v dresech soupeřů. Žatci pomohl ke druhému místu, od pořadatelů při závěrečném dekorování těch obdržel cenu pro nejlepšího gólmana celého podniku.

Zaslouženě, protivníky totiž často svými zákroky doháněl k šílenství. „Chytám už nějakých dvanáct let. Moc mě to baví, chci se pořád zlepšovat a někam to dotáhnout," říká sympaťák s obřími tlapami, kterými chytal či vyrážel jeden míč za druhým.

Víte, že..

… národní házená má u nás tradici už od roku 1905? Rozdíl mezi národní a mezinárodní házenou (neboli handball) je jak v pravidlech, tak i v rozložení postů hráčů v poli. V národní házené je brankář, 3 obránci a 3 útočníci. Znamená to, že obránci nesmí útočit a útočníci naopak nemohou bránit. V handballe, krom brankáře, 6 hráčů jak brání, tak i útočí. Další výrazný rozdíl je v rozměrech branky. Národní házenkáři je mají úzké a vysoké, v handballe naopak nižší, ale výrazně širší. Vyšší soutěže handballu se hrají převážně v hale a naopak národní házená na venkovnich hřištích.

Jenže kam to může národní házenkář dotáhnout? Národní házená, starší sestřička klasické házené (handballu) se opravdu hraje pouze v Česku, navíc v posledních letech její základna ubyla. „Je to tak, jsme malý, neolympijský sport. Děti mají v dnešní době spoustu jiného vyžití, tak na to doplácí především malé sporty, o které je minimální zájem. Nám také děti ubyly, pořád je to tu ale na slušné úrovni," tvrdí Daniel Nocar, jedna z legend žatecké národní házené, který se věnuje mravenčí práci, kterou výchova mládeže zajisté je.

Národní házená v Žatci | Video: Deník/František Bílek

Holý také prošel jeho rukama. A zase jsme u těch rukou. Pepa jimi máchá jako hodinky svými ručičkami. V brance, která má dva metry na dva dvacet, se nemrská od tyče k tyči. Chytá pozičně, vykrývá a zmenšuje úhly. „Nemůžu se tam mrskat. Musím být klidný. Snažím se vše ustát, tak to v národní házené je. V handballu je chytání brankáře jiné, víc impulsivní. I je obdivuji."

Žatecký brankář se do brány při handballe ještě nepostavil, je věrný minoritní národní házené. „Chtěl jsem. A určitě by mi to i hodně věcí dalo. Ale říkal jsem si, že bych si možná zkazil styl," vysvětluje. „Možná na to ale ještě dojde," dodává.

Nociar souhlasí, že handball národním házenkářům může pomoct. „Určitě. Hlavně ve fyzičce. My trénujeme oproti házenkářům daleko méně. Proto jsme navázali spolupráci s lounským handballovým klubem. Je ale pravda, že pro ně ten přínos až takový asi není. Ale uvidíme, pochopitelně chceme, aby to bylo výhodné a obohacující pro obě strany."

Malý byl po slavnostním vyhlášení politý šampaňským, se svými kamarádi si stříbro z republikového šampionátu náležitě užil. „Škoda zápasu s Kyšicemi. Ten rozhodoval o zlatu. Dlouho jsme vedli, ale na konci jsme odešli fyzicky a psychicky. Soupeř byl lepší," přiznává. „I tak je pro nás stříbro velký úspěch!"

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

V Žatci se už nehraje nejvyšší soutěž dospělých, áčko spadlo o patro níže. Pro Pepu je tak motivací odejít jinam. „Mám sen, že vyhraji první ligu. Teď studuji v Chomutově průmyslovku, chtěl bych pak jít do Plzně na vysokou. A tam jsou kluby, které jsou nahoře, to mě žene dopředu. A také bych si chtěl zachytat za reprezentaci Čech v tradičním souboji s Moravou."

Z branky chodí po zápasech otlučený, ani to ho ale neodradí. „To jsou vždycky dvě tři modřiny. Zatejpuji si prsty, vezmu suspíka a jinou ochranu nepotřebujeme. Člověk se nesmí bát, musí být obětavý. A já mám tu východu, že chytám za parádní obranou."

Obranné šiky se s těmi útočnými nesmí prolínat, to je jedno ze specifik národní házené. A perfektní je také atmosféra, jaká na republikovém šampionátu v Žatci panovala. „Je to takový rodinný sport. I děti se k němu hlásí především díky svým rodičům, kteří ho hráli. Věříme, že se dál bude předávat z jedné generace na druhou," uzavírá kouč Daniel Nociar.