V osmifinále Českého poháru mužů národních házenkářů postoupil Žatec v domácím prostředí do čtvrtfinále.

Národní házená 1. liga Plzeň Újezd x Žatec. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Žatečtí se sešli v plné sestavě, což bylo na výkonech znát. Ve své skupině postupně porazili Spartak Modřany 11:9 (7:2), KNH Chomutov 18:11 (8:5), Jiskru Raspenava 11:7 (7:3) a Baník Most 13:12 (6:6). Nestačili pouze na v konečné pořadí první TJ Všenice, kterým podlehli 5:7 (3:5). Most skončil třetí, Chomutov čtvrtý. Ani jeden se do další fáze soutěže neprobil.