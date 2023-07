Největší překvapení letošního Wimbledonu přišlo bohužel na účet slavné lounské rodačky Karolíny Plíškové. Česká favoritka, která kvůli dešti na svou letošní premiéru v Londýně dlouho čekala, senzačně ztroskotala už v 1. kole na drobné srbské kvalifikantce Nataliji Stevanovičové ze třetí světové stovky 2:6, 3:6…

Jednatřicetiletá rodačka z Loun Karolína Plíšková, která na londýnské trávě plnila neúspěšně roli nasazené osmnáctky si nyní plánuje dát volno. Foto: ČTS/ Pavel Lebeda/sport-pics.cz. | Foto: Deník/VLP Externista

Po neúspěchu byla očividně zklamaná. Hru nečekané přemožitelky a 225. hráčky světa Srbky Natalije Stevanovičové označila za nepříjemnou, před novináři ale připustila, že ani její výkon nebyl dobrý. Jednatřicetiletá rodačka z Loun, která na londýnské trávě plnila neúspěšně roli nasazené osmnáctky si nyní plánuje dát volno a věří v restart na betonových dvorcích.

"Soupeřka mi to hodně znepříjemnila, ale já nehrála vůbec dobře," řekla Plíšková. "Servis nepsal, i když nebyl úplně nejhorší. Hrálo se mi strašně špatně. Tu vysvitlo slunce, tady zafoukalo. Bylo těžké najít klid ve výměnách. A do toho jsem pořád lovila ty její čopy na zemi. Hrála nepříjemně a já si s tím bohužel neporadila," doplnila v rozhovoru pro ČTK předloňská wimbledonská finalistka.

S osmadvacetiletou srbskou kvalifikantkou prohrála Plíšková třikrát servis a nezískala ani jeden brejk. V prvním setu ztratila od stavu 2:2 čtyři hry po sobě a nevyšel jí ani úvod druhé sady, kde prohrávala 0:3. V 1. kole grandslamu vypadla podruhé za sebou. Neuspěla ani před pár týdny na Roland Garros.

"Před turnajem jsem se cítila dobře. A myslím, že bych i tenhle zápas zahrála dobře, kdybych ho o něco líp začala. Jenže jsem se necítila vůbec dobře a s těmi jejími čopy jsem se nemohla chytit. Bohužel jsem si také ani v jednom setu nedokázala podržet déle servis. Myslím, že tahle soupeřka bude nepříjemná jen na trávě. Na ostatních površích by to byl jiný zápas," podotkla Plíšková.

Přestože vítězka šestnácti titulů na okruhu WTA odvrátila pět mečbolů, duel za 66 minut prohrála. "To byla také trochu náhoda. Sešlo se mi to, trefila jsem pár dobrých míčů, ale pořád jsem kazila returny. Byla to hrozná škoda, protože ona nemá servis žádnou bombu," konstatovala pro prtál tenisovysvet.cz Plíšková.

Letošní travnatou část sezony s bilancí jedné výhry a tří porážek proto označila za neúspěšnou. "Hodnotím ji blbě. Měla jsem i špatné losy. V Berlíně hned Petru (Kvitovou), která tam vyhrála. Pak Kasatkinovou v Eastbourne, která zase postoupila do finále. Neodehrála jsem však nějaké blbé zápasy. Tedy až na ten poslední," zmínila dnešní neúspěch Plíšková.

Po brzkém konci ve Wimbledonu si plánuje dát na pár týdnů přestávku. "Po Wimblasu držím volno a teď, když jsem vypadla, budu mít hodně času. Možná budeme ve Španělsku. Nebo odjedeme za ségrou. Akorát odlétá do Rotterdamu," řekla bývalá světová jednička.

Vrátit na kurty by se Plíšková chtěla na přelomu července a srpna. Zvažuje účast na turnaji ve Washingtonu a věří, že se s návratem betonových kurtů herně zvedne. Vrcholem bude grandslamové US Open, kde obhajuje loňské čtvrtfinále. "Loni jsem tam hrála docela dobře. Betony mám vždycky lepší. Turnaje v Americe se mi obvykle daří, tak uvidíme," dodala Plíšková.