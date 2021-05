Vinou zrušení soutěží máte spoustu času. Jak ho trávíte?

Volný čas trávím různě. Zahrádka apod. Ale pokud to jde, zajdu na kuželnu. Jako předseda oddílu pravidelně kontroluju hlavně funkčnost veškerého vybavení a při tom pochopitelně potrénuji. Tak dvakrát týdně, pokud čas dovolí.

Jaký dopad na kuželky bude mít zrušení soutěží?

Já doufám, že minimální, ale bojím se opaku. Někteří hráči to asi vzdají, především ti starší. Větší obavy mám ale o mládež. V našem oddílu se podařilo mládež tak říkajíc rozjet, ale jak to bude dál? Snad dobře.

Bojíte se, že skončí někteří hráči. Ale co kluby?

Dá se očekávat, že skončí i některé kluby. Asi v těch nejnižších soutěžích. Předpokládám ale, že to nebude tak hrozné.

Je klubů dost?

V Ústeckém kraji je oddílů dost, přesně to spočítané nemám. V okrese Louny jsou to tři oddíly. Lokomotiva Žatec, KK Louny a SKK Podbořany.

Jiří JarolímZdroj: soukromý archiv Jiřího Jarolíma

S kým je to větší derby?

V kuželkách bývá vypjatá atmosféra v soubojích s SKK Podbořany. V duelech s KK Louny je to poklidnější.

Kde se vám hraje nejlépe?

Dobré je to v Lounech. Také v Bílině i v Podbořanech. Tam jsem hodil svůj osobák, 488. A mohlo to být i víc, ale poslední dva hody se mi nějak třásla kolena. Jinak bych dal i 520, to by byly rekordy těch nejlepších krajských hráčů. Nejhůř se mi naopak hraje ve Spořicích. Asi mi nesedí ten povrch, který tam je.

Jak je na tom mládežnická základna na Lounsku?

Momentálně nejvíc mládeže mají Podbořany a Žatec. Uvidíme po uvolnění opatření.

Kuželky jsou skvělé například i v tom, že se dají hrát v pozdějším věku. Koneckonců jste toho živým příkladem…

Že se dá hrát i ve vyšším věku, je pravda. A pokud se nemýlím, tak v našem okrese jsem už nejstarším aktivním hráčem. Hraji od roku 1983.

Vidíte problém kuželek i v jejich medializaci? Ten prostor mají podle mě minimální…

Popularizace by mohla být určitě větší. Vždyť jde o jeden z nejúspěšnějších sportů u nás, myslím těch malých. Stačí se podívat do historie, kolik jsme měli mistrů světa. Já se snažím alespoň psát do regionálního a městského tisku.

Představte váš žatecký klub, prosím.

Oddíl kuželek působí v Žatci od šedesátých let minulého století. Zakládajícím členem byl Josef Drahoš starší. Hraje se od té doby pořád ve stejných prostorách, jen povrch drah a automaty se časem změnily. Začínalo se na asfaltovém povrchu a ručním stavěním. První automat byl vyroben vlastními silami a podle vlastních návrhů. Úspěšné byly roky 2004 a 2015, kdy se u nás hrála divize.

Jakou máte podporu ze strany města?

V Žatci máme dlouholetou tradici, město samotné nám pomáhá tím, že hradí větší část energií. To není zanedbatelné. Plán na novou kuželnu už existuje a je schválen. Měla by být umístěna v bývalých papírnách. Čeká se na dotace, v roce 2023 by měla začít stavba. Projekt jsem viděl, doplnili jsme za oddíl nějaké detaily a připomínky a pevně doufám, že vše dobře dopadne a ještě si v nových prostorách zahraji.

Kdekdo říká, že kuželky jsou lehké. Ti, kteří je zkusili, ale tvrdí přesný opak. S jakým názorem se setkáváte?

Každý si myslí, že hrát kuželky je snadné a nenáročné. Opak je ale pravdou. Každý, kdo si to jen tak zkusil, změnil názor. Jsou také časově náročné. V sezóně každou sobotu nebo neděli zápas trvající 5 hodin, v týdnu trénink, nějaký ten turnaj.

Hrajete oběma rukama?

Já osobně neumím hrát oběma rukama. Levou jen při nějaké té srandě. Znám dost leváků. Jednoho hráče z Kadaně znám, že po úraze pravačky se naučil hrát levou, to je ale spíše výjimka.

A jaký názor máte na bowling?

Hrával jsem bowling v amatérské lize. Bral jsem to spíše jako trénink na kuželky. Koníček je zahrada, ryby a houby. Jinak bowling není tak náročný. Hraje se v něm na deset kol, v každém máte jeden, maximálně dva hody.

