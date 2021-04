„Poslední rok jsem měla strašně moc zranění, a tak jsem se v prosinci rozhodla podstoupit různá vyšetření. V prosinci mi byla diagnostikovaná počínající revmatoidní artritida. Rozhodnutí mého docenta bylo skončit s vrcholovým sportem. V tu chvíli jsem stála před rozhodnutím zda bojovat o kvalifikaci na OH či ne," sdělovala Svěcená svým příznivcům i široké sportovní veřejnosti.

Jedním dechem dodala, že se rozhodla dál bojovat na sportovním poli. „Mé rozhodnutí nebylo jednoduché a jednoznačné, ale touha bojovat o účast na OH, kde mám šanci startovat s holkami na štafetu a pomoci jim k dobrému umístění, byla silnější. Po domluvě mi byla přidělena biologická léčba, která má proces nemoci zpomalit."

Svěcená nyní žádá všechny o co největší klid, který pro své snažení potřebuje. „Kvůli tomu všemu jsem o tom nechtěla mluvit, abych to lépe zvládala. Jenomže přicházelo a stále přichází strašně moc otázek, a to už nezvládám. Proto bych všechny poprosila, aby se již nevyptávali, aby mě nechali trénovat podle mých aktuálních možností a respektovali mé rozhodnutí. Moc mi tím pomůžete. Tímto bych to asi ukončila. Chtěla bych vám všem moc poděkovat za vaši stálou podporu i v této nelehké době. Moc to pro mě znamená," ukončila své prohlášení.



Ondřej Holl