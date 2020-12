Hlášení, které se fandům lounského cyklokrosu neomrzí. “Bronz Matyáš Fiala. Stříbro nedávný vítěz světového poháru Matěj Stránský. A zlatou medaili si na krk pověsí Pavel Jindřich!!!” křičel po dojezdu závodu o republikového šampiona hlasatel na kolínské trati. Když si pak lounská juniorská naděje přes hlavu přetahovala mistrovský dres, neubránila se dojetí. “Hrozně jsem si to přál,” byl šťastný Jindřich.

“Je to neuvěřitelné!” zářil po dojezdu Pavel Jindřich.

MČR juniorů v cyklokrosu 2020 – Kolín: 1. Jindřich (TJ Stadion Louny) 38:07, 2. Stránský +6, 3. Fiala +9,… 7. Seeman (TJ Stadion Louny) +1:13

Když do Kolína lounský junior odjížděl, věřil v medaili. Věděl, že s Matějem Stránským, dosavadním výsledkovým suverenem sezony, který před několika týdny opanoval světový pohár v Táboře, dokáže jezdit srovnatelně, vyrovnaně. Zatím pokaždé v letošní sezoně, plné zrušených závodů, bylo nějaké ale… Zaváhání na startu, ne úplně ideální forma, technické problémy… Tentokrát to vyšlo. A navíc v ten nejlepší moment, na republikovém šampionátu.

“Hrozně jsem si přál vyhrát. A vyšlo to. Upřímně, moc jsem už nevěřil, že by to mohlo vyjít. Ale povedlo se. Jsem za to fakt strašně šťastný,” pokračoval.

Stránský, Jindřich, Fiala, Kopecký. Všichni největší favorité stáli v první řadě. Matyas Kopecký ale brzy namotal řetěz a bylo po nadějích. Silná trojice hned vyrazila na špici a střídala se ve vedení. V prvním kole projížděl Jindřich kolem depa na druhé pozici, ve druhém se posunul do vedení.

Nechtěl hned do úniku, jel takticky. “Chtěl jsem si vždy pohlídat technickou pasáž, aby mi tam někdo neodjel. Tak jsem se vždy snažil najet tam první. Nebylo tam kde předjíždět, nikdo mě nemohl zablokovat, mohl jsem si to kontrolovat. Na rovinkách jsem si pak vždy za někoho vlezl a snažil se trochu pošetřit síly,” popsal průběh velké části závodu Jindřich.

V posledním kole ale do důležité a těžké pasáže plné výjezdů a technických sjezdů lounský cyklokrosař najel až třetí. Na boj o zlato to už moc nevypadalo. “V posledním kole se mi před touto technickou částí nepovedlo dostat se na špici. Ideální to vůbec nebylo. Na rovince jsem dokonce ztratil kontakt,” vypráví český juniorský reprezentant.

Jindřich se ale nevzdal. “Už jsem si myslel, že to nedojedu, ale kluci začali trochu taktizovat a já to zkusil. Dal jsem do toho totálně všechno a urval jsem je,” usmívá se.

Rozhodlo se ve velmi obtížné písečné pasáži těsně před vjezdem na stadion. Lounská naděje ukázala doslova explozi energie. “Poslal jsem to tam a vyšlo to,” je šťastný Pavel Jindřich. Matěj Stránský za ním dojel se ztrátou šest vteřin.

V Kolíně se představil také další lounský nadějný junior. Prvoročák Adam Seeman měl v průběhu závodu technické problémy, spadl mu řetěz a dojel sedmý. Mezi juniorkami byla osmá Barbora Parmová.