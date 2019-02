Žatec - Nohejbalisté Žatce v duelu s Čakovicemi dotahovali náskok soupeře.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

TABULKA EXTRALIGY



1. Karlovy Vary 13

2. Modřice 13

3. Šacung Benešov 11

4. Žatec 9

5. Čelákovice 8

6. Čakovice 6

7. Vsetín 4

8. Český Brod 0



Důležitý souboj s Čakovicemi nezvládli žatečtí nohejbalisté úplně podle představ fanoušků. V případě vítězství by si vytvořili náskok na pátého v tabulce a sny o play off by byly zase o něco jasnější. Po remíze je dělí od Čelákovic jen bod, příští duel sehrají právě proti největšímu soupeři v boji o nadstavbovou část.

Žateckému trenérovi tentokrát chyběl nejen Dráždil, ale také nejlepší smečař Michal Pecina „Poté, jak se utkání vyvíjelo, jsem s remízou spokojený. Mohli jsme ale i vyhrát, Pecinu jsme dobře nahradili ve dvojicích i trojicích, ale nevyšel nám tentokrát vstup do utkání a celou dobu jsme soupeře jen dotahovali,“ řekl k utkání Karel Jančík, trenér žateckých nohejbalistů.

„Škoda první dvojice, singlu a naší druhé trojice. Kdyby nám vyšel jeden z těchto tří zápasů, měli bychom body dva,“ lituje Jančík.

V úvodu nastoupila za Žatec bratrská dvojice Tirpáků, mladíci na druhé straně, Pachman s Kurkou, ale začali lépe a vyhráli 2:0. Bratři Vítové, druhý sourozenecký pár v dresu Žatce v tomto duelu, si pak poradili s elitní dvojkou soupeře – Mrákava, Ungermann.

V první trojici opět bodovali hosté, domácí znovu jen srovnávali zásluhou Jana Tirpáka, Petra Víta a Voldřicha. V nepárové části ale dvakrát vítězí hosté a odskočili tak na 2:4. Nejprve si Suchý s Macourkem poradili s dvojicí Jančík – Voldřich, poté bod o jediný míč ztratil v singlu i Ondřej Vít. V dalších trojicích se pak body opět rozdělí, první vedená Josefem Tirpákem vyhrála, druhá, s Janem Tirpákem, ale ztrácí.

Alespoň na bod za remízu tak Žatečtí dosáhli až po závěrečných dvojicích, kdy nejprve Tirpákové porazili Mrákavu s Ungermannem a konečnou podobu výsledku dali výhrou 2:0 Petr a Ondřej Vítové. Bratrské dvojice tak v tomto duelu zaznamenaly tři výhry ze čtyř možných.

Žatec – Čakovice 5:5



Sestava Žatce: O. Vít, Voldřich, Josef Tirpák, P. Vít, Jan Tirpák, Brehm, Jančík



Na žatecké nohejbalisty čeká v sobotu důležitý zápas v Čelákovicích, který hodně napoví, kdo skončí po základní části extraligy na čtvrtém místě zaručující play off a boje o mistrovský titul. Zatím je čtvrtý, i když jen o bod, právě Žatec.

První víkend v červnu přivítají Žatečtí doma Český Brod a pak jedou do Vsetína. V posledních třech kolech základní části extraligy sehrají žatečtí nohejbalisté zápasy s celky z čela tabulky – s Benešovem, Modřicemi a Karlovými Vary.

Petr Vít

Petr Kinšt