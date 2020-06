V Českém poháru družstav mohou zkoušet novinky, po kterých se v nohejbalovém soukolí volá. "Do letošní svazové náhradní pohárové soutěže se přihlásilo jen něco přes třetinu extraligových a prvoligových týmů, hledali jsme proto vhodnou variantu. Zatímco ligové soutěže se hrají mnoho let ve stejném modelu, v Českém poháru můžeme vyzkoušet novinky, po kterých hodně klubů volá. Věříme, že diváci nový model ocení a získané zkušenosti se podaří uplatnit i pro následující sezóny,“ říká vedoucí soutěže Martin Spilka.

Český pohár hraje osm družstev, rozdělených do dvou skupin. V každé skupině jsou dvě extraligová a dvě prvoligová družstva. Základní část se odehraje v červnu formou miniturnajů čtyř družstev na jednom místě, takový hrací systém turnaje znají diváci třeba z kvalifikací o druhou ligu. V září pohár pokračuje nadstavbovou částí, kde se všechna družstva už budou utkávat klasickým systémem play-off ve čtvrtfinálových sériích, hraných na dvě vítězná utkání o dvou víkendech. Následují semifinále, souboj o bronz a finále, vždy hraných na pouze jedno utkání. Jeden duel se hraje na sedm zápasů (čtyři trojice, dvě dvojice a singl); jeden hráč nesmí hrát více než dvě disciplíny a utkání končí dosažením čtvrtého zápasového bodu. Zkráceny jsou přestávky mezi jednotlivými zápasy s výjimkou úpravy hrací plochy, počet oddechových časů je omezen na jeden během zápasu, u střídání jsou to dvě v zápase, a to včetně zápasu jednotlivců. Ke změně došlo i u některých postihů dle rozpisu a disciplinárního řádu.

Žatec skončil v prvním turnaji skupiny A třetí, když v semifinále prohrál 3:4 s TJ Plazy a v souboji o třetí příčku porazil 4:2 Zruč-Senec.



Druhý turnaj skupiny A se bude hrát v sobotu od 10 hodin na kurtech AC Zruč-Senec.



Ondřej Holl