V úvodním utkání čeká na Žatec na stadionu v Studentské ulici áčko Modřic. Hrát se bude v sobotu 6. dubna od 14 hodin. O týden později jedou Severočeši na dalekou štaci do Vsetína, který dvě sezony v řadě soutěž vyhrál.



Co je v Žatci nového? „Odešli nám zpět z hostování Pavel Stehlík s Mílou Štolkou. Je nás málo a kádr doplňují lidi z béčka,“ hlásí Petr Vít. „Tipuji, že budeme hrát společně se Startem Praha o záchranu soutěže. Hlavně si chceme dobře zahrát a nezranit se.“ Žatec povede do nové sezony v roli trenérů duo Vojtěch Sýs a Marek Pertlík.



Extraliga, která je nejlepší nohejbalovou soutěží Evropy, se bude hrát už počtyřicáté osmé.