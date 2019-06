Žatec v případě vysoké výhry mohl ještě uvažovat o play off, Šacung ale komplikace nepřipustil. Žatec čeká série se Startem Praha o záchranu.

Petr Vít (Žatec, vedoucí): "Bylo to vyrovnané utkání nevalné kvality. Tím, že jsme prohráli, jsme ztratili šanci na play-off. Rozhodující momenty byly dva. Dovolím si říci, že kdyby naši kluci vyhráli hned druhou dvojici, tak by byl vývoj jiný. To se bohužel nestalo. Nicméně skutečný důvod naší prohry musíme hledat v první trojici, kdy se stav 7:2 druhého setu po prvním vyhraném musí dotáhnout do vítězného konce."

Stanislav Voltr (Šacung, trenér): "Před utkáním jsem hráčům zdůraznil, že na naší straně vidím vyšší kvalitu, než u soupeře. Měl jsem jen dilema, zda postavit nedoléčeného kapitána Kalase, který chtěl hrát. Ale nakonec jsem to postavil na vítězné sestavě z minulého kola. Začátek jistý nebyl, hráči ovšem bojovností otočili průběh druhé dvojky a zejména první trojky, to byly klíčové chvíle. Za stavu 5:2 už jsem dal příležitost dalším hráčům a soupeř se dotáhl na jediný bod. Závěr utkání jsme už však měli pod kontrolou."