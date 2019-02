Okres Louny - Oblíbená anketa o nejúspěšnějšího sportovce regionu je opět tady, startuje, je čas bilancovat. Pošlete svůj hlas Sportovní hvězdě Deníku.

Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Louny roku 2017 | Foto: Deník/Pech Karel

Také loni získali sportovci z okresu Louny řadu medailí z republikových, světových i evropských soutěží. Určitě je z čeho vybírat. A proto je tady oblíbená anketa Deníku.

Nejúspěšnější sportovce okresu Louny za rok 2018 opět vyberou novináři, trenéři, funkcionáři, odborníci, ale také sportovní veřejnost. Tedy vy, čtenáři našeho Deníku. Pomozte vybrat ty nejlepší, zapojte se, navíc jen z vašich hlasů bude vybrána Sportovní hvězda Deníku. Hlasování je jednoduché. Možné je hlasovat jen na tištěném kuponu z novin, stačí ho vyplnit a poslat nebo donést do redakce (Kruhové náměstí 3234, 438 01 Žatec). Uzávěrka hlasování je 8. února 2019.

Slavnostní vyhlášení úspěšných sportovců proběhne tentokrát v žateckém divadle, v plánu je 19. února.

Tak jsme vyhlašovali nejúspěšnější sportovce loni:

a tak předloni:

Dospělí - jednotlivci:

Vladimír Slanina (sjezd na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec

Zlatý z MS ve sprintu družstev, 4. v individuálním sprintu a 6. v dlouhém sjezdu. Na světovém poháru v Bosně dojel 3. ve sprintu, v celkovém hodnocení byl na 5. pozici. Na MČR zvítězil ve sprintu, v Českém poháru mu patřilo celkové 2. místo.

Tomáš Smola (fotbal) – FK Opava

Fotbalový útočník je odchovancem Loun. V Opavě v 1. Lize odehrál v probíhající sezoně 1057 minut a vstřelil 5 branek.

Ondřej Vít (nohejbal) – NK Žatec

Opora žateckých nohejbalistů vybojovala dvě zlaté medaile na MS (singl, trojice). Na MČR v singlu i ve dvojicích skončil na 3. místě.

Petr Bláha a Jan Lacina (veslování) – VK Ohře Louny

Získali 3. místo na MČR na dvojce bez kormidelníka mužů lehké váhy.

Adéla Citová (sportovní aerobik) – Juniorský fitness klub Louny

Dokázala zvítězit na světovém šampionátu v nejprestižnější kategorii singl – ženy, zlato získala také na MČR. Na ME vybojovala stříbro. Byla také součástí tria, které vyhrálo MČR a ME, druhé bylo na MS.

Lucie Svěcená (plavání) – Jazzmani Žatec

Nejlepší česká motýlkářka současnosti opět potvrdila příslušnost k evropské a světové špičce. Na ME v krátkém bazénu dohmátla na 16. místě na 50 m motýl, na dvojnásobné trati byla 21. Na MS byla dvakrát na 23. pozici, přidala ještě 7. místo ve štafetě. Na MČR získala dvě zlaté medaile na 50 a 100 m motýl. V závodě světového poháru dokázala vybojovat 8. pozici na 100 m motýl, a 12. na 50 m motýl.

Lucie Hochmann (cyklistika)

Blšanská cyklistka dojela třetí na mezinárodních silničních závodech na Ukrajině (UCI1). Na MČR na dráze vybojovala tři tituly (stíhací závod, vylučovací závod, stíhací závod družstev). Na ME dojela v madisonu na 14. pozici.

Roman Habásko (psí spřežení)

Podbořanský musher za polárním kruhem opět potvrdil, že patří do evropské špičky. V roce 2018 dokončil Finnmarkslopet – nejnáročnější klání psích spřežení v Evropě. Po čtyřech a půl dnech a 567 kilometrech dorazil do cíle. Vyhrál Šediváčkův long. Na ME ve sprintu bez sněhu dojel 4., na ME v dlouhých tratích, také bez sněhu, získal 1. místo. Dvakrát také získal titul mistra republiky.

Jan Greisiger (kick box) - G-Titáni Žatec

Žatecký bojovník se stal profesionálním mistrem světa.

Dospělí - týmy:

HC Slovan Louny (hokej)

Lounští hokejisté s přehledem vyhráli základní část krajského přeboru.

FK Seko Louny (fotbal)

Po podzimní části jsou lounští fotbalisté na prvním místě krajského přeboru. Získali 43 bodů ze 45 možných, suverénně vedou soutěž a sní o rychlém návratu do divize.

FK Dobroměřice (fotbal)

Tým postoupil z I.A třídy do krajského přeboru.

Basket academy Louny muži (basketbal)

Lounský tým byl na přelomu roku na 7. místě tabulky Severočeské ligy.

Juniorský fitness klub Louny (sportovní aerobik)

Trio ve složení Eliška Martinovská, Karolína Jánská a Adéla Citová bylo první na MČR a ME, druhé na MS. Citová byla navíc první na MS a MČR a druhá na ME.

Mládež - jednotlivci:

Lucie Nesnídalová (slalom na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec

Na juniorském MS vybojovala zlato v závodě družstev, zlato má také z ME ze závodu družstev. Členka reprezentace dojela také v národním kontrolním závodě na 1. pozici.

Petra Helebrantová (atletika) – AK Louny

Starší žákyně vybojovala titul na MČR na 1500 m. Na mezistátním utkání pěti zemí v běhu na 2000 m byla čtvrtá.

Lenka Bešíková (plavání) – Jazzmani Žatec

Starší žačka vybojovala na MČR devět medailí. Čtyřikrát slavila titul, získala také tři stříbra a dva bronzy. Z oblastních přeborů získala šest zlatých a čtyři stříbrné.

Zuzana Porubčanová (atletika) – ASK Elna Počerady

Nadějná lounská atletka doběhla stříbrná na halovém MČR na 800 m. Byla také v semifinále na ME do 17 let.

Robí Ahmad (sportovní aerobik) – Juniorský fitness klub Louny

Lounský kadet byl druhý na MČR a třetí na MS.

Tereza Prošková (cyklistika) – TJ Stadion Louny

Mladá lounská naděje vybojovala na MČR zlato z časovky dvojic, přidala na dráze dvě stříbra (sprint, 3 km družstev). Na MČR na silnici získala bronz z individuálního závodu. Na MČR v cyklokrosu dojela na 7. pozici, v celkovém hodnocení národního poháru jí patřila 6. příčka, jednou dokázala dojet třetí.

Barbora Petriková (slalom na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec

V Českém poháru předžáků obsadila 3. pozici.

Jan Hřích (atletika) – AK Louny

Lounský starší žák vybojoval stříbro na MČR na 800 m, v hale na stejné trati doběhl pátý. Z krajských přeborů má čtyři zlaté (1500 m hala, 60 m, 150 m, 300 m).

Barbora Parmová (cyklistika) – TJ Stadion Louny

Z MČR si přivezla dvě zlaté (2 km, časovka dvojic) a tři stříbra (sprint, časovka, 3 km družstev)

Filip Mach (plavání) – Jazzmani Žatec

Na MČR dokázal nadějný dorostenec vybojovat 4. místo na 100 m prsa, pátý byl na dvojnásobné trati. Ve sbírce má ještě 6., dvě 8. a 9. místo ze šampionátů.

Adam Seeman (cyklistika) – TJ Stadion Louny

Na MČR vybojoval dvě zlaté medaile, na silnici zvítězil v časovce, na dráze ve scratchi. Vybojoval také dvě stříbrné medaile (v závodě jednotlivců na silnici a na 500 m na dráze). Přidal také čtyři bronzové medaile – sprint, keirin, stíhací závod a stíhací závod družstev). Stal se vítězem celoroční soutěže Českého poháru kadetů na silnici. V cyklokrosu potvrdil, že patří k velkým nadějím. Prvním rokem ve starší kategorii kadetů dojel na MČR na 8. pozici. V celkovém hodnocení národního poháru mu patřilo 6. místo, v sezoně dojel i čtvrtý nebo pátý, stal se nejlepším závodníkem ročníku 2003.

Veronika Vávrová (atletika) – AK Louny

Mladší žákyně doběhla třetí na MČR v přespolním běhu, vyhrála krajské přebory v hale i na venkovní dráze na 800 m.

Kristián Balon (plavání) – Jazzmani Žatec

Nadějný mladší dorostenec získal stříbro na MČR na prsařské padesátce, v létě byl na stejné trati čtvrtý. Přidal na republikových šampionátech ještě tři 5. místa a jednu 6. pozici. Na oblastních přeborech vybojoval pět medailí, z toho tři zlaté.

Mája Šedivá a Jana Sadílková (veslování) – Vk Ohře Louny

Dívky získaly 3. místo na MČR na dvojskifu mladších žákyň.

Lukáš Laurich (atletika) – AK Louny

Lounská naděje vyhrála krajský přebor na 60 m a v hodu míčkem.

Tomáš Herink (atletika) – AK Louny

Zvítězil na krajských přeborech na 1500 m v hale i na venkovní dráze.

Pavel Jindřich (cyklistika) – TJ Stadion Louny

Nadějný lounský kadet vybojoval bronz na MČR v cyklokrosu, třetí byl také v celkovém hodnocení národního poháru. V něm dokázal dojet dvakrát 2., sedmkrát 3., ve všech závodech dojel v první pětce. Na MČR na dráze vybojoval zlato na 3 km družstev a bronz ve sprintu.

Sam Šnokhous (kick box) - G-Titáni Žatec

Nadějný mladík vybojoval bronz na MČR v kick box ligt contact.

Erik Greisiger (kick box) - G-Titáni Žatec

Mladší žák ze Žatce vybojoval stříbro na MČR v ligt contactu do 47 kg.

Vojtěch Drda (kick box) - G-Titáni Žatec

Žatecký bojovník získal titul mistra republiky mezi muži do 60 kg v K-1, šampionem se stal také na MČR v lowkicku mezi juniory do 60 kg.

Mládež - tým:

Lokomotiva Žatec (slalom a sjezd na divoké vodě)

Žatečtí vodáci pravidelně vychovávají české reprezentanty. Kromě Vladimíra Slaniny je nyní velmi úspěšná Lucie Nesnídalová, která letos vybojovala zlato na MS i ME. Daří se i dalším mladým závodníkům.

Basket academy Louny U17 kadeti (basketbal)

Lounští mladíci vedou nadregionální ligu.

TJ Žatec ml. žáci (národní házená)

Družstvo vybojovalo 2. místo na halovém MČR, 3. skončilo na letním MČR.

Jazzmani Žatec (plavání)

Žatečtí mladí plavci opět sbírali medaile na MČR. Lenka Bešíková jich vybojovala devět, z toho čtyři zlaté. Kristian Balon přidal stříbro, Filip Mach dokázal na republikovém šampionátu dohmátnout na 4. pozici.

Basket academy Louny U17 kadetky (basketbal)

Mladé lounské naděje vedou nadregionální ligu.

TJ Sever Žatec (stolní tenis)

Družstvo starších žáků ve složení Aleš Brandtl, Matěj Kadlec a Filip Keller vyhrálo krajský přebor. Na MČR vybojoval tým 7. místo.

Juniorský fitness klub Louny (sportovní aerobik)

Juniorské trio ve složení Naděžda Salačová, Karolína Švecová a Leontýna Benešová bylo třetí na MS, ME i MČR. Robí Ahmed v kategorii kadetů byl 2. na MČR a 3. na MS.

VK Ohře Louny (veslování)

Tým mladších žákyň ve složení Mája Šedivá, Jana Sadílková, Natálie Hušková a Šárka Venclová získaly v Českém poháru celkové 6. místo.

TJ Stadion Louny (cyklistika)

Lounské naděje v cyklokrosu, na silnici a na dráze posbíraly celkem 20 medailí z republikových šampionátů. Šest kovů bylo zlatých, sedm stříbrných a sedm bronzových.

TJ Žatec dorostenky (národní házená)

Žatecké mladé národní házenkářky vyhrály oblastní přebor, na MČR skončily na 5. místě.

Veterán:

Vladimír Slanina starší (sjezd na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec

Na světovém poháru ve Slovinsku dojel na debl kanoi na 5. místě, stejná pozice mu patřila v celkovém hodnocení. Na MČR vybojoval v soutěži družstev 3. místo.