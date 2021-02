Co máte za sebou?

Prošel jsem si většími kluby jako je FBC Kladno, nyní Kanonýři, TBC Králův Dvůr, ale i menšími kluby jako jsou například Berani Kladno, kde jsem odehrál, tuším, 5 zápasů, než začala koronavirová pauza.

A proč jste zamířil právě do Loun?

Klubů je kolem mého bydliště mnoho, přece jen florbal je velmi oblíbený a rozšířený sport, navíc Louny znám. Zavolal jsem předsedovi spolku Honzovi Macháčkovi, který mě svým jednáním naprosto ujistil, že toto je klub pro mě. Měl naprosto seriózní přístup, perfektně zpracovanou vizi, v klubu je členská sekce, trenérská rada, hlavní trenér… To jsou přesně ty atributy, které zdejší oddíl splňuje. Takový oddíl mi sedí po sportovní i lidské stránce.

Jaké máte v Lounech plány?

Chtěl bych s klubem hlavně uspět v postupu do vyšší soutěže. Nejedná se o jedince, ale o tým. A toto je můj cíl. Samozřejmě vím, že je to dlouhá cesta, ale cíle nemají být malé. Ale nejprve se chci seznámit a představit se novým spoluhráčům a kolegům trenérům.

Jaké máte první dojmy?

Líbí se mi dění kolem klubu. Také klubová aktivita na sociálních sítích nebo zázemí klubu. Nemohu se dočkat prvního tréninku. Je znát, že v Lounech mají k dětem a svým svěřencům v kladném slova smyslu speciální přístup. Váží si dětí, spolupracují s rodiči. Nemám rád kluby, které jsou jen nafouknutá bublina, ale ve skutečnosti za tím stojí dva lidi a snaží se z toho vytřískat, co to jde. Černé duše, dotace, nesmyslné počty dětí, které do klubu ani nechodí. Sport se musí dělat v týmu a se zapálením, aby každý věděl, jaká je jeho role a nesedělo to na jednotlivci. A hlavně poctivě.

Teď se nesmí hrát ani trénovat po skupinkách. Připravujete se nějak? '

Myslím si, že každý děláme, co se v tuto chvíli dá.

Louny mají početnou základnu fanoušků. Co jim vzkážete?

Hlavně jim přeji pevné zdraví! Jakmile to jen půjde a nastoupíme v zápase, ať se těší na gólovou smršť od TJ Lokomotiva Louny. Taky bych si přál, aby byl konec této krize. Všechny děti bych chtěl vidět na tréninku běhat a dával góly místo sezení u mobilů a bezcílnému postávání na ulici. Sport k dětem patří.



Ondřej Holl a TJ Lokomotiva Louny