Nováková z Elna Počerady byla v Třinci bronzová

Lounský klub atletiky, který si stále drží historický název Elna Počerady, má za sebou dva republikové šampionáty. Ten žákovský se konal v Třinci a mistrovství pro závodníky do 22 let hostil Jablonec. Na sever Moravy, přesněji do Slezska, se vydaly Veronika Karfíková a Marie Nováková, na sever Čech pak Josef Pap a Zuzana Porubčanová. Medaili vybojovala Nováková, i ostatní ale svými výkony potěšili.

Marie Nováková na krajských přeborech v Děčíně, kde byla v červnu druhá. | Foto: Elna Počerady