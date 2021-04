Co na páteční tiskovce řekl Arenberger?



„Venku mohou sportovat skupiny až dvaceti lidí bez využití vnitřních prostor sportovišť. Není tam žádné jiné omezení. Nebudou potřeba testy, jako sportovci si mohou sundat roušku a nemusejí dodržovat rozestupy. Prostě dvacet lidí si může zahrát fotbal, i když budou trošku ošizení o brankáře,“ informoval a do strohého oznámení přidal i špetku humoru. Sportovcům vzkázal, že ale nesmí využívat vnitřní prostory – kabinu a sprchy.

Kluby na Lounsku už se připravovaly na venkovní tréninky, těšily se děti, těšili se i trenéři.

V sobotu však nový ministr otočil o 180 stupňů. „Zavázal jsem se naslouchat odborníkům, a proto akceptuji názor odborné skupiny MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace – pozn. autora). Ta na základě křehké epidemiologické situace včetně aktuálně prvního výskytu brazilské mutace P2 SARS-COV 2 na území ČR nepodporuje z medicínského hlediska původně deklarované omezení shromažďování osob na 10 uvnitř a 20 venku, jak bylo uvedeno mým předchůdcem Janem Blatným,“ napsal Arenberger na svůj twitterový účet.

Amatérským sportovcům se omluvil. Věří, že ho pochopí. „Snažíme se zejména o to, abychom udrželi děti ve školkách a školách. Při rozvolňování musíme postupovat uvážlivě a nesmíme udělat stejnou chybu jako v minulosti. Věřím, že všichni včetně sportovců toto nezbytné oddálení plánovaných aktivit přijmou s pochopením.“



Od pondělí v zemi platí pandemický zákon, který omezení setkávání lidí neumožňuje v takové míře, v jaké ho umožňoval nouzový stav. Vláda Arenbergerův návrh na obnovení restrikcí projedná v pondělí odpoledne.



Do akce se na každý pád dostanou tenisté. Kurty už připravují v Žatci. „Dle nařízení vlády můžeme hrát pouze ve dvou. Kurty číslo 1,2,3 budou k dispozici příští týden pouze dětem do 12 let. Ostatní zájemci o tenis mohou využít kurty 4 a 5," hlásí na facebookových stránkách Tenisovký klub Žatec.