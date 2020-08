/ROZHOVOR/ Přípravka florbalistů Lokomotivy Louny má za sebou vydařené soustředění. Svůj podíl na tom má i její nový trenér Milan Pícha, který se do klubu vrátil. "Nechtěl jsem jen sedět a přihlížet, jak moje dcera v Lokomotivě trénuje," říká s úsměvem.

Trenér přípravky Loun Milan Pícha | Foto: soukromý archiv Milana Píchy

Picha se stal jedním z rodičů, kteří se zapojili do trenérské činnosti. "Pravdou je, že většině rodičů chybí vzdělání a zkušenosti s vedením určité kategorie. Na druhou stranu to nahrazují určitým zápalem a ochotou, bez které by to nešlo. Trenérskou metodiku můžeme doučit. Já budu pomáhat podle svých schopností. Tedy od vedení děti až po organizaci různých akcí a eventů. V našem oddíle jich je tolik, že si určitě přijdu na své," věří sportovní nadšenec, velký fanoušek litvínovské Vervy.