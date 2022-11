Úvodní desetiminutovka byla hodně vyrovnaná. Hosté se sice ujali vedení, ale pak začala přetahovaná a rozhodla závěrečná minuta první čtvrtiny, ve které domácí nasázeli Děčínu 6 bodů.

Ve druhé čtvrtině si domácí borci udržovali svůj náskok a do poločasu jej ještě malinko vylepšili. Vedení mohlo být výraznější, ale zradila nedařila se jim střelba trestných hodů, když ze šesti proměnili jediný.

I po změně stran pokračovala hra ve vysokém tempu, ve které si Louny drželi několika bodový odstup. Přišla závěrečná část utkání a do ní dali basketbalisté Děčína vše. Vysunuli obranu a snažili se zachytávat rozehrávku soupeře. Domácí přicházeli o míče, na druhou stranu bojovali a snažili se míč opět získat. Louny dlouhé tři minuty nedokázaly dát koš. Ve 37. minutě šel Děčín do jednobodového vedení, které jim ale Peterka dvěma úspěšnými trestnými hody sebral. Děčín opět kontroval košem z ruky Bolfíka. Pak však Peterka své dva další pokusy neproměnil. Naštěstí za dva body skóroval Štěpán Kocourek. jenže při další akci pod košem Děčína domácí zbytečně faulovali a házely se trestné hody na domácí koš. Fiala oba proměnil a strhl vedení na stranu hostujícího celku. Společně se závěrečným signálem sice poslal Ondra Kocourek míč z poloviny hřiště do koše, ale ten nebyl uznán a tak se dva body stěhují do Děčína. Nejlepším hráčem byl jednoznačně děčínský Hammerle, autor 18 bodů, který přidal i několik doskoků a zisků.

„Sice jsme prohráli, ale byl to výborný basket. Děčín patří spolu s námi k favoritům. Má hodně zkušený tým a my kluky 17 až 19 let. Odveta na jejich palubovce nebude jednoduchá. Tam se nám nehraje dobře. I prohry jsou někdy potřeba. Alespoň mají mladí motivaci do dalších utkání. Někteří to teď těžce nesou (Štěpán Kocourek seděl na lavičce s hlavou v dlaních), ale mi starší hrajeme pro zábavu, pro radost ze hry,“ uzavřel s úsměvem jinak spokojený trenér domácích Jakub Hnátek.

BA Louny - BK Děčín Seniorka 59:60 (17:11. 30:20, 48:42)

BA Louny: O. Kocourek 16, Peterka 13, Kučera 10, Š. Kocourek 6, Svoboda 5 (1), Grundza 5 (1), Chotěborský 4, Kocek, Krob, Hnátek, Zollpriester.

BK Děčín: J. Fiala, Liga, Brandýsek, Hammerle, Teršl, Černý, Holešinský, Bolfík, V. Fiala, Malý.

Jaroslav Tošner