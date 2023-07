Kuželkáři žatecké Lokomotivy už ví, s kým se utkají v novém ročníku svých soutěží.

Kuželky. Ilustrační foto | Foto: Renata Votrubová

A tým Lokomotivy po 9 letech postoupil do divize, kde je celkem 12 týmů z Ústeckého a Libereckého kraje. Žatečtí narazí na Jablonec, Lok. Liberec, Nový Bor, Skalici, Šluknov, Českou Kamenici, Kovostroj Děčín, Lokomotivu Ústí, Bohušovice a Lovosice. Soutěž začíná 16. září a Žatečtí s největší pravděpodobností odehrají celý podzim venku. Nová kuželna se má totiž kolaudovat v listopadu. Rozlosování bude známo v srpnu.

Rezervní tým bude hrát okresní přebor za účasti 11 týmů. Odehraje základní část a nadstavbu a podzim rovněž venku. Složení týmů v okrese: Louny, Žatec, Vejprty, Kadaň, Údlice C a B, Spořice, Chomutov, Bílina, Duchcov a Trnovany. I zde se začíná 16. září. Žatečtí si kladou za cíl udržet divizi i pro další sezónu. Bude to těžké, ale snad se to podaří.

Lokomotiva přivítá jakékoliv posily se zájmem o tento sport. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo emailem na jarolim.kuzelky@seznam.cz (728833087) nebo IvetaPtackova@seznam.cz (724206320).