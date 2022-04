Start hlavního závodu startoval úderem 11. hodiny, ale o 15 minut dříve se na dvoukilometrovou trať v Masarykových sadech v Lounech vydali účastníci lidového běhu.

I toho se účastnili běžci, koloběžkáři, bruslaři a vozíčkáři ve všech věkových kategoriích.

Po doběhu rekreačních sportovců už všichni před hlavním pavilónem očekávali, kdo se objeví jako první v cílové rovince. Nejrychlejší jsou vždy závodníci na handbiku. Jako první protnul pomyslnou cílovou pásku Daniel Kukľa z Handbike Team Slovakia v čase 23:39 minuty. S odstupem 2,23 sekundy projel druhý Václav Antal z Černých koní a třetí byl v cíli Tomáš Mošnička. Nejrychlejší ženou byla v Lounech velmi dobře známá Slovenská reprezentantka Anička Oroszová z Handbike Liptov s časem 25:23 a minutu po ní dojela Kateřina Antošová z Černých koní.

Dva roky nehrál. Po návratu dal čtyři góly za poločas. Fotbal mě baví, ví Oppel

„Musel jsem do toho dát všechno a závěr jet na sto procent. Hlavně v zatáčkách před cílem. Bylo to náročné, ale naštěstí trať dobře znám. Tady v parku nefouká, ale na trati byl nepříjemný protivítr,“ říkal v cíli Daniel Kukľa. Anna Oroszová jej doplnila „Tady je to těžší závod než na mistrovství světa, ale jezdím sem ráda. Krásná trať, prostředí a závod perfektně připraven“.

Krátce po handbicích už se blížili závodníci na in-linech, pro které to byl již sedmý ročník. V těsném dojezdu triumfoval Lukáš Mařík z in-line Plzeň, který projel cílen za 27:52 minut.

Také závod koloběžek se rozhodoval v cílové rovince. Prvenství si z Loun odveze Jindřich Šmíd z PSP Klubu Koloběhu Plzeň.

Pak už se čekalo jen na to, kdo se stane vítězem hlavního závodu běžců na patnáctikilometrové trati mezi Volevčicemi a Louny. Vítězem běhu se stal Aleš Filingr z AK Most, který trať uběhl v čase 52:58 minut. Nejrychlejší ženou běžkyní byla časem 57:12 Radka Churaňová z Prahy 8.

Pulkrab do Slavie? Expertům dává třaskavý přestup ze Sparty smysl

Mezi 37 závodníky na koloběžce byl na krásném 32. místě klasifikován domácí Adolf Mach, který jako handicapovaný (podkolení amputace levé nohy) jel tento závod poprvé a dojel do cíle. „V jednu chvíli jsem přemýšlel, že to zabalím, ale dojel jsem,“ říkal v cíli unavený Mach.

„Dvouletá přestávka se hodně podepsala na účasti. Na startu lidového běhu bylo kolem 120 startujících. V závodu handbiků máme jen 10 závodníků. Domácích a ze Slovenska. Ani zahraniční běžci letos nejsou. Alespoň počasí nám jako již tradičně vyšlo. To nám tam nahoře zařizuje Karel (Rais),“ povzdechl si za pořádající ASK Elna Počerady Radovan Šabata.

Jaroslav Tošner