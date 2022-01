Na druhém místě doběhl do cíle Stanislav Dvořák, který zcela jistě potěšil svůj Běžecký klub F-C Kadaň, a na pomyslných stupních vítězů je doplnil Tomáš Javornický z DNK Kadaň. Nejrychlejší ženou opět byla žatecká běžkyně Petra Bulecová, ta si pro změnu připsala na konto vítězný čas 0:32:09.

Za tou se seřadily Soňa Podhorná z VS Kadaň a Zuzana Vítková z Mostu. Tradičně se neztratili v Kadani také běžci z Karlovarského kraje. Sedmé místo v absolutním pořadí si vyběhl Pavel Čekan z Běh a bike Ostrov, který zároveň skončil v kategorii mužů A na třetím místě a v průběžném pořadí po desátém kole si drží v kategorii stříbrnou pozici.

Další cenné umístění ukořistil Vladimír Dica, který v kategorii veteránů 3 doběhl v dresu TJ Slavoj Bečov nad Teplou na skvělém druhém místě a stejná pozice mu patří i v průběžném pořadí této kategorie. Po desátém závodu se pak drží ve veteránech 2 na třetím místě Ivan Vrábel, který hájí klub Běh a bike Ostrov.

V kategorii veteránů 4 si pevně drží první místo Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu a bronzová příčka pak náleží v průběžném hodnocení seriálu v kategorii juniorů Lukáši Hamatovi, taktéž z karlovarského Triatletu.

A aby toho nebylo v podání klubu z lázeňského města málo, tak druhé místo patří v kategorii juniorek Elišce Kučerové. Na bronzové příčce se pak drží Martina Kabilová z ACES TEAMU Karlovy Vary ve veteránkách 2.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Novoroční kondiční běh

Muži A: 1. Krátký Luboš mladší (AK Škoda Plzeň, 0:27:44), 2. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:28:00), 3. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:28:51); veteráni 1: 1. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:28:32), 2. Šára Pavel (AC Praha 1890, 0:30:06), 3. Heligr Martin (Kadaň, 0:31:21); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:31:18), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:33:26), 3. Grasl Karel (Postoloprty, 0:34:04); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DNK Kadaň, 0:33:11), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:35:54), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:41:59); veteráni 4: 1. Svoboda Josef (CT DNT Kadaň, 0:47:21); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most ,0:33:46), 2. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:35:38), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:36:41); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:32:09 ), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:34:36), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 0:36:44); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:34:03), 2. Vítková Zuzana (Most ,0:35:22), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:38:23 ); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:28:26 ), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:28:43), 3. Novotný Martin (VS Draci Kadaň, 0:36:20); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:40:10).

TOP 10 muži, pořadí po 10. závodě: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 7043 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 6766), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 6297), 4. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 6271), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 6113), 6. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 6066), 7. Panitz Erich (Most, 5836), 8. Šupol Michal (Sweep Sport, 5632), 9. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 5180), 10. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 4541).

TOP 10 ženy, pořadí po 10. závodě: 1. Bulecová Petra (Žatec, 3581), 2. Kutílková Kateřina (Most, 3512), 3. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 3370), 4. Vítková Zuzana (Most, 3222), 5. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 3128), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 2836), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 2708), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 2648), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 2439), 10. Bartlová Šárka (Kadaň, 2312).