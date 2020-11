Do konce prázdnin se připravoval, aby i na svém třetím šampionátu v řadě bral zlato. Zúčastnil se i několika turnajů, příprava prý byla adekvátní tomu, co ho mělo čekat. Na konci srpna ale přišla zpráva, že se mistrovství světa o rok odkládá. "Věřil jsem, že se hrát bude. Ta zpráva nás všechny, kteří jsme měli šanci se finálových bojů zúčastnit, značně demotivovala," přiznává.

I kdyby se pražský vrchol dvouletého cyklu konal, byl by pravděpodobně bez diváků, což by pro Víta bylo více než zvláštní. "Všechny sporty se hrají hlavně pro fanoušky. Nedovedu si takovou akci představit bez diváků. Bylo by to dost smutné," tvrdí.

Bude za rok ve formě? "V mém věku je odsunutí MS dost nešťastné, budu zase o rok starší, konkurence se rozrůstá. Ale život je boj se všemi nástrahami. Je třeba se s tím nějak vypořádat."

Žatec, za který Ondřej Vít hraje, je účastníkem extraligy. Kvůli koronaviru se ale hrála jako Český pohár. "Vyvíjelo se to pro nás dobře. Vypadli jsme v semifinále se superfavoritem až posledním možným míčem. Měli bychom brát bronz. Ale zápas o něj byl odsunutý kvůli exponenciálnímu nárůstu nákazou virem SARS-Cov 2 na neurčito."



Vít věří, že až se situace ohledně pandemie zlepší, budou lidé mít ještě větší chuť sportovat. "Zájem o sport by měl být větší."



On sám je sportovní nadšenec, kromě nohejbalu dělá i spoustu dalších sportů. "Otec nás s bratrem vždy vedl k univerzálnosti. S odstupem času to vnímám jako skvělý způsob, jak zabránit jednostrannému přetížení."



Ondřeje Víta najdete také na soupisce divizního florbalového klubu Jazzmani Žatec. "Florbal, stejně jako každý jiný sport, je jen vítanou změnou a vhodný doplněk k nohejbalu. Mezi Jazzmany působím již mnoho let. Hraji ho moc rád."

Žatečtí v roli divizního nováčka zatím body nesbírají. Podle Víta platí nováčkovskou daň. "Hlavně co se týče psychiky. Dva vyhrané zápasy jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Ta soutěž je na vyšší úrovni, než jsme očekávali. Musíme si jako tým sáhnout na dno našich sil. Máme smělý cíl - záchranu."

Ondřej Holl