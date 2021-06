Druhá liga, jež se dohrává pod názvem O pohár regionu Čechy Sever, a jíž se účastní pět týmů, přinesla jednoznačnou dominanci Vlčí smečky Ústí nad Labem. Ta smetla Panthers Kadaň 11:1, a vévodí tak tabulce. Kadaňští, kteří mají jako jediní po úvodním víkendu dva zápasy, si spravili chuť v neděli proti Killers Litoměřice (9:1). Šlágr mezi Bazzy Děčín a ústeckými Ještěry rozseklo až prodloužení, 5:4 uspěl celek z krajské metropole.

Regionální dohrávky, nesoucí název O pohár Ústeckého kraje, přinesly drtivé výhry dvou favoritů. Dragons Ústí zdemolovalo Black & White Děčín 8:1, Coma Team z Ústí rozstřílel Dubí 9:3. V dalších duelech uspěli Wolves Chomutov (8:5 s Pivními veterány Ústí), a opět Dragons, kteří přetlačili 5:4 rezervu extraligové Elby. Právě Dragons tak zatím vedou sedmičlennou tabulku.

Obě soutěže budou pokračovat také o nadcházejícím víkendu, připojí se k nim také oblastní liga pod názvem Pekařův pohár.

Program je následující: Vlčí smečka - Bazzy Děčín, Killers Litoměřice - Ještěři Ústí (2.liga), Dubí - Elba B, Coma Team - Black&White Děčín, Wolves Chomutov - Dragons Ústí, Pivní veteráni Ústí - Coma Team (regionální liga), Foreads Ústí - Kings Teplice, Elba C - Orlík Ústí, Kings Teplice - Orlík Ústí, Elba C - Foreads Ústí, Elba C - Kings Teplice, Orlík Ústí - Foreads Ústí.