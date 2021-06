Nové silniční kolo jí vykouzlilo na tváři úsměv, který zářil dlouhé minuty. „To je krásná omotávka,“ zkoumala každý detail. Pak si s pomocí tatínka přemontovala pedály a nastavila posed a bicykl hned vyzkoušela na dráze lounského velodromu.

Šikovnou závodnici z oddílu TJ Stadion Louny, která začala s cyklistikou před šesti lety a prvních úspěchů dosáhla v roce 2017, podporuje v jejím sportovním nadšení Česká olympijská nadace. Protože Bára závodí v několika cyklistických odvětvích, potřebuje také více kol. Nadace tak spojila síly s výrobcem cyklistického vybavení Specialized, který vedle finanční podpory přidal hlavně tu materiální. Kromě kola dostala mladá závodnice i další vybavení, které pomůže i jejímu bratru Václavovi a dalšímu týmovému kolegovi Jiřímu.

Dárky jim předal Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz a sportovní ředitel Českého olympijského výboru. „Olympijská nadace podporuje děti ve věku šest až osmnáct let, které sportování baví, ale chybí jim na něj dostatek peněz. Nedíváme se na talent, ale na chuť sportovat. Je ale samozřejmě příjemné, když můžeme díky speciální sporlupráci pomoci cíleně i talentované sportovkyni, pro kterou je cyklistika vášní,“ řekl Doktor, jenž povzbudil i všechny mladé lounské cyklisty, kteří se sešli před tréninkem v nepřehlédnutelných dresech.

„Na sportovním vybavení v cyklistice záleží a co se týče kola, vrcholovým závodníkům vydrží na jednu sezonu. Pro Báru je tak na dvě. Příští rok bude přecházet do kategorie dospělých a musí natočit 18 000 kilometrů ročně. To je docela slušně ojeté auto, natož kolo. Takže je to pro ni velké plus,“ řekl trenér Milan Chrobák.

Ondřej Holl