„Každý zápas je dobrý. Nyní se budu cítit jenom lépe. S Bárou to bylo velmi těžké, první set byl vyrovnaný. Cítila jsem se, jako bych hrála ostrý zápas. Na první utkání to ale bylo dobré,“ řekla slavná lounská rodačka po skvělém restartu.

Naposledy se představila v Dauhá, proto se na zápas těšila. „Nevěděla jsem, jak začnu. Bára hrála už předtím turnaj na Spartě, bylo to hodně vidět. Začátek jsem měla pasivní, nechtěla jsem tolik kazit. Nejhorší byly první dva tři gemy. Říkala jsem si, že budu hrát jenom na prostředek, abych udělala co nejméně chyb,“ řekla pro portál tenisovysvet.cz vítězka prvního utkání.

„Čím déle jsme hrály, tím jsem předváděla lepší tenis. Postupně jsem do toho zkoušela dávat více rizika. Ve druhém setu jsem si byla jistá, že to dohraji,“ pokračovala v hodnocení zápasu.

Tenis ji po dlouhé přestávce a individuální přípravě chyběl. „Tak dlouhou pauzu jsem nikdy neměla. Pro mě to byl extrém. Některé protihráčky byly zraněné, pro mě to byla velká premiéra,“ uvedl 28letá bývalá hráčka číslo jedna.

Zápas se nepočítal do žebříčku WTA, to jí ale nevadilo. „Neměla jsem s tím problém, motivace mi nechyběla. Po třech měsících jsem se především obávala, aby to nebyl propadák. Chtěla jsem zkusit vyhrát. Cílem bylo odehrát dva sety, nevím, jak bych dopadla ve třetím.“