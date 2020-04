V Cítolibech mají tři družstva dospělých, což čítá až dvacítku členů. Rázná stopka jim ale nedovoluje pokračovat v činnosti. "Hodně nás to zasáhlo. Nemůžeme chodit trénovat, zápasy jsou zrušené. Přitom tohle vše nás posouvá ve výkonosti nahoru. Nejen jednotlivce, ale i družstva. Navíc jsme dobrá parta, takže po tréninku si dáváme zaslouženou odměnu v podobě lahodného moku. Při posezení rozebíráme, kdo by se v čem mohl zlepšit," vypráví Ivan Bernášek, jeden z hráčů SK Cítoliby.

Přerušení činnosti ale přineslo jedno velké pozitivum. "Nejezdí se na zápasy, netrénuje, takže se ušetří peníze. Proto jsme se rozhodli pomoct lounské záchrance zakoupením ochranných obleků, které potřebuje."

Áčko hraje Krajský přebor II. třídy a je na předposledním místě. Soutěž už byla předčasně ukončená, Cítoliby ale zatím neví, jestli sestoupí. "Jsme v kraji druhým rokem. Postupně si na kvalitu zvykáme a přizpůsobujeme se. Povedlo se ná získat Jiřího Petržilku, se kterým jsme měli jednoznačný cíl - záchranu. Zaslechl jsem, že by se v novém ročníku začalo tak jako na podzim. To by podle mě bylo pro všechny kluby férové. Náš tým má předpoklady pohybovat se ve střední části tabulky," míní Bernášek.

Béčko, které hraje Okresní přebor I. třídy, se nachází v prostředku tabulky. "Družstvo je stabilně vyvážené a hraje. Kvalitu má srovnatelnou s týmy na předních příčkách," glosuje Bernášek.

Céčko je účastníkem Okresního přeboru II. třídy, kde se střídá na prvním místě s Košticemi.

Jaké jsou v Cítolibech plány do budoucna? O snaze udržet krajskou soutěž již řeč byla. "Je potřeba nabrat nové členy, nějakou nástupnickou generaci. Za každého nováčka budeme rádi. Dále chceme držet dobrou týmovou partu. Mládež se nám zatím nepodařilo sehnat a vychovávat. Jsme rádi za podporu obce. Například nám půjčuje prostory pro turnaj, který pořádáme vždy zkraje roku. Zároveň nás podporuje i finančně."

