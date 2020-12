23letá mostecká rodačka má na pravém stehnu vytetované olympijské kruhy, tak moc si účasti v brazilské metropoli váží.

"Olympiáda v Tokiu je můj další obrovský sen. Budu se moc snažit o ni bojovat. Olympiáda, asi jako pro každého sportovce, je nejvíce, čeho mohu dosáhnout a kvůli čemu obětuji všechno, aby se to povedlo. Udělám proto všechno, budu dřít,“ slíbila před rokem motýkářská specialistka.

V sezoně se jí ale nedařilo podle představ, sama se sebou nebyla spokojená. Rok 2020 jí komplikovala situace ohledně nemoci COVID-19.

Na nedávném plaveckém mítinku v Uzbekistánu jí ale svitla velká naděje na Tokio. Se svými reprezentačními kolegyněmi Seemanovou, Kubovou a Horskou na trati 4x100 metrů zaplavala v polohovém závodě čas 4:03,06 minut, který stačil na třinácté místo světových tabulek. Pokud se Češky v tabulkách na tomto místě udrží do května příštího roku, poletí do Japonska!

"Do Taškentu jsem odjížděla s cílem nominovat se se štafetou na Hry, to se nám s holkama nejspíše povedlo. Jsem za to strašně šťastná. Mé disciplíny se mi ale úplně nepovedly podle představ," hodnotí Svěcená dalekou misi.

Už na soustředění v Polsku se jí ozývalo poraněné zápěstí. "Po příletu jsem byla na magnetické rezonanci. Bylo zjištěno, že se jedná o natržený vaz. Tímto to pro mě znamená konec zimní sezóny a nějaký odpočinek," smutní česká plavecká hvězdička.



Fanouškům i sponzorům děkuje za podporu v "koronavirovém" roce a věří, že brzy bude fit. "Ten rok byl nelehký. Všem vám přeji zdraví, protože to je to hlavní," napsala na svůj oficiální facebookový profil.



Ondřej Holl