Krásná motýlkářka limit v trase na 100 metrů pokořila na světovém poháru v Budapešti, kde ve finále, v němž skončila osmá, zaplavala čas 58,23.

„Do Budapešti jsem odjížděla s myšlenkou, co nejvíce se limitům přiblížit, protože splnit tyto časy hned ze začátku sezony mi přišlo velmi těžké. Nakonec se mi to ale podařilo. Mám velkou radost a teď také velkou chuť do další tvrdé práce. Světový pohár v Budapešti byl skvělý, jela jsem na něj hlavně kvůli možnosti zazávodit si se světovou špičkou a vytáhnout se se soupeřkami k lepším výkonům. Určitě pojedu i na druhý nominační závod, bude to v rámci tréninku a přidám si tam taky nějaké disciplíny, které běžně neplavu,“ citoval 21letou sportovkyni, rodačku z Mostu, webový portál czechswimming.cz.

(oh)