Lounská hvězda po pondělním bezvadně zvládnutém utkání s Italkou Elisabettou Cocciarettovou nadějně rozehrála i další generálku před nadcházejícím Australian Open, nakonec však rozhodly dva klíčové tiebreaky.

„Chtěla jsem se tady dostat do tempa, do formy, odehrát co nejvíce zápasů,“ uvedla 28letá hráčka.

O rok mladší Američanka si v jednom ze středečních šlágrů triumf vysloužila velmi agresivní hrou, českou favoritku přestřílela na vítězné údery v poměru 39 ku 30. „Povedlo se to,“ rozdávala na kurtu úsměvy po útočně laděné bitvě vítězka.

Plíšková začala očekávaný duel ziskem podání soupeřky, avšak sama o servis přišla na 4:4 a za stavu 4:5 odvrátila setbol. V tie breaku první sady vedla 2:1, ale pak ztratila pět výměn. I druhý set dospěl do zkrácené hry a Američanka v ní byla znovu odvážnější. Česká reprezentantka sice srovnala z 1:3 na 3:3, ale koncovku opět ovládla soupeřka.

Pro dobře hrající Collinsovou se jedná o páté vítězství nad hráčkou top 10 v kariéře. Ve čtvrtfinále narazí na hvězdnou krajanku Serenu Williamsovou (11.).

„Tenhle kurt miluji, cítím se zde skvěla a myslím, že jsem snad tady nikdy neprohrála. Opět mi pomohli tradičně skvělí fanoušci, připadala jsem si jako na party. Výborně mi pomáhal servis. Pomohlo mi, že jsem ustála kvalitní podání Karolíny, která má jeden z nejlepších servisů na okruhu. Často jsem měla co dělat,“ přiznala a ocenila hru poražené.

Zatímco vítězka, mimo jiné semifinalistka Australian Open 2019, po rozhovoru na kurtu rozdávala úsměvy, autogramy a familiérně se bavila s fanoušky, lounská tenistka jen diváky pozdravila a s ručníkem přes ruku zmizela v útrobách arény.

Její sestra Kristýna turnaj opustila po porážce s ruskou legendou Věrou Zvonarevovou už o kolo dříve.