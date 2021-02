Lounské tenistce se podařila odveta s Američankou Danielle Collinsovou, které na přípravném turnaji v Melbourne před osmi dny podlehla. Tentokrát vyhrála 7:5 a 6:2. „Nemyslím si, že by to dneska bylo bůhvíjak kvalitní. V některých chvílích jsem zahrála líp, což se mi minulý týden nepovedlo, a ona nehrála tak dobře jako minulý týden,“ řekla po postupu Plíšková na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje.

Plíšková v úvodní sadě fanoušky vylekala, dvakrát ztratila servis, ale napotřetí brejk potvrdila a po boji vyhrála 7:5. Ani druhý set nezačal ideálně. Ztrácela dvě hry, ale potom šesti vyhranými hrami za sebou zápas ukončila: „Druhý set? Ten byl určitě lepší. Snad na to v příštím kole navážu.“

A v něm a boji o osmifinále narazí právě na Muchovou. „Popravdě mě to mrzí. Je zbytečné, že se takhle vystřílíme, ale tak to prostě někdy je,“ přiznala Plíšková, mimo jiné finalistka grandslamového US Open 2016.

Zajímavostí je, že se obě české tenistky od vzájemného střetnutí v osmifinále Wimbledonu 2019 spřátelily, před australskými turnaji spolu dokonce dva týdny trénovaly a dost často podle rodačky ze severu Čech hrají i pokud nejsou v zahraničí. „Začaly jsme se víc bavit paradoxně potom, co mě porazila na Wimbledonu. Z českých holek je mi teď asi nejblíž. Trávím s ní docela čas, vyrazily jsme spolu na oběd. Ona je pohodářka, dá se s ní pokecat o všem,“ uvedla Plíšková pro portál tenisovysvet.cz: „Aspoň bude na kurtu dobrá atmosféra. Myslím, že to může být fajn zápas.“

Muchová si postupem do třetího kola vylepšila maximum na Australian Open. S Plíškovou se na okruhu WTA utkaly dvakrát a vždy na grandslamech. V roce 2019 nejprve Plíšková vyhrála v Melbourne, ale pak ji Muchová udolala v osmifinále Wimbledonu 13:11 v rozhodujícím setu.

„Známe se velmi dobře, jsme dobré kamarádky. Je to skvělá hráčka, proto očekávám těžký zápas. Těším se,“ hlásila po postupu do třetího kola Karolína Muchová, nasazená v Austrálii jako hráčka číslo 25, která ve 2. kole porazila 6:4 a 6:1 Monu Barthelovou z Německa.