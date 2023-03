Lounská tenistka Karolína Plíšková porazila po dobrém výkonu ve 3. kole turnaje v Indian Wells po obratu v druhé sadě ruskou soupeřku Veroniku Kuděrmětovovou 6:1, 7:5 a v osmifinále jí čeká světová sedmička Maria Sakkariová z Řecka. Tu nedávno vyřadila na turnaji WTA v Dubají, dokonce ji povolila jen tři gamy.

Lounská teniska Karolína Plíšková si na prestižním turnaji WTA 1000 připsala patnáctou letošní výhru. | Foto: ČTK

Turnajová sedmnáctka Plíšková porazila jedenáctou nasazenou Kuděrmětovovou za necelou hodinu a půl. Po jednoznačném prvním setu se dvojnásobná semifinalistka turnaje dostala do ošemetné situace v druhé sadě, v níž prohrávala 3:5, ale čtyřmi získanými gamy za sebou dosáhla na vítězství v zápase. Proti hráčce, jež jí v minulých dvou duelech porazila ve dvou setech, využila pět z šesti brejkbolů.

Třicetiletá rodačka ze severu Čech letos odehrála slušný Australian Open, v Melbourne došla do čtvrtfinále. Do stejné fáze postoupila i při svém posledním vystoupení v Dubaji, do souboje se světovou jedničkou Polkou Šwiatekovou ale kvůli nemoci nenastoupila.

V hlavní soutěži Indian Wells startuje turnajová semifinalistka z let 2016 a 2017 už podeváté. Letos je zde sedmnáctou nejvýše nasazenou účastnicí, a tak měla v úvodním kole volný los. V tom druhém otočila zápas s Ruskou Annou Kalinskou, kterou porazila 2:6, 6:0 a 6:4. Plíšková v letošním roce zaznamenala 15 výher a 5 porážek.

Turnaj v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace ženy 8,8 milionu):

Dvouhra, 3. kolo:

Plíšková (17., ČR) - Kuděrmětovová (11., Rus.) 6:1, 7:5.