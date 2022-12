„Vracím se hlavně z toho důvodu, že stále věřím, že můžu svými postřehy Karolíně pomoct. Její hra se po zranění ruky postupně zlepšovala a v mých očích dokázala, že se stále může měřit s těmi nejlepšími na světě. Na tyto výkony budeme chtít navázat, a proto jsme se rozhodli naše spojení obnovit. Už se nemůžu dočkat, až budu zase sedět v jejím rohu,“ říká na oficiálním webu hráčky k obnovení spolupráce německý kouč.

Prvně se stal jejím trenérem v listopadu roku 2020, když figurovala na 6. místě žebříčku WTA. Krátce po zahájení spolupráce sice Plíšková na jeden týden vypadla z TOP 10, ale následně v roce 2021 postoupila do finále na turnajích v Římě, již zmíněného grandslamového klání v All England Clubu a následně i v Montrealu a posunula se na třetí příčku rankingu. V červenci letošního roku pak po 20 měsících spolupráce skončila.

Karolíniným koučem se stal v létě český trenér Leoš Friedl, se kterým se probojovala do semifinále turnaje v Torontu a následně do čtvrtfinále US Open. „Moc Leošovi děkuji, že s námi ihned ochotně začal pomáhat. Myslím, že i pod jeho vedením se nám podařilo udělat pár zajímavých výsledků,“ ohlíží se Plíšková za podzimním obdobím letošního roku.

Spojení s Friedlem ale končí. „Byla pro mě výzva, připravovat hráčku, která dlouhá léta patří do absolutní světové špičky a jsem rád že jsem s Karolínou mohl těch pět měsíců spolupracovat,“ říká pětačtyřicetiletý český trenér.