Plíšková byla v Dubaji neporažena, ale končí. Viróza a křeče mě donutily, řekla

Bývalá nejlepší tenistka světa Karolína Plíšková přehrála na štědře dotovaném podniku WTA 1000 v Dubaji i třetí protivnici a postoupila do čtvrtfinále. To si ale 30letá lounská rodačka proti světové jedničce už nezahraje. Stop ji totiž vystavila viróza. "Je mi to velice líto, ale musím se z turnaje odhlásit. Je to velké zklamání, zvlášť když jsem tu před pár lety hrála finále a letos se mi tak dařilo," uvedla Plíšková na sociálních sítích.

Lounská tenistka Karolína Plíšková se raduje z vítězství ve 3. kole Australian Open v Melbourne. Dařilo se ji v v Dubaji, ale stopku jí vystavila po postupu do čtvrtfinále viróza. | Foto: ČTK