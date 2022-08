Plíšková nevstoupila do zápasu s brazilskou sokyní dobře a první set ztratila poté, co soupeřku pustila do vedení 5:1. Ve druhé sadě bývalá světová jednička zabrala, ale ani náskok 5:2 jí na vyrovnání nestačil. Poslední potřebný game nedohrála.

Plíšková sice v tie-breaku za stavu 5:6 odvrátila mečbol a dvěma body za sebou si sama vypracovala setbol, využít ho však nedokázala. Při druhém mečbolu Haddadové Maiaové pak ukončila zápas dvojchybou.

Šestadvacetiletá Brazilka si tak na cestě do čtvrtého finále v kariéře připsala další cenný úspěch. V Torontu mimo jiné vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou nebo jak zmiňuje agentura ČTK olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.

Třicetiletá Plíšková naopak protáhla čekání na finálovou účast na okruhu WTA na rok. Naposledy si o titul vítězka šestnácti turnajů zahrála právě na loňském ročníku Canadian Open.

Haddadová Maiaová si o celkově třetí titul zahraje s další někdejší první hráčkou světa Simonou Halepovou. Rumunská tenistka v semifinále porazila 2:6, 6:3 a 6:4 Američanku Jessicu Pegulaovou.

Halepová už v Torontu triumfovala v letech 2016 a 2018. Proti Haddadové Maiaové bude usilovat o celkově 24. titul.

Díky postupu do finále se navíc v novém vydání světového žebříčku po roce vrátí do první desítky.