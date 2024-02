/VIDEO/ Lounská tenistka Karolína Plíšková se může postarat o prodloužení nevšední série. Bývalá světová jednička po triumfu v Kluži a rychlém přesunu tryskáčem do Dauhá vyhrála osmý zápas v devíti dnech. Euforie může pokračovat ve čtvrtfinále zmiňované katarské tisícovky v souboji bývalých světových jedniček.

Plíšková vs. Nosková v Dauhá | Video: www.youtube.com

Plíšková nyní narazí na soupeřku japonsko-keňského původu Naomi Ósakaovou, čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou, s kterou vede ve vzájemných zápasech tři dva na utkání. Naposledy se obě tenistky utkaly relativně nedávno, 3. ledna, a lounská rodačka duel 1. kola v oblíbeném Brisbane vyhrála 3:6, 7:6, 6:4.

V neděli Plíšková vyhrála po dlouhých čtyřech letech titul v rumunské Kluži, během sedmi dnů ovládla sedm zápasů, mezi nimiž absolvovala soukromým tryskáčem i dlouhý noční přelet z Rumunska do Kataru, 3 500 kilometrů s přestupem v Istanbulu, aby stihla pondělní zápas v Dauhá.

„Na kurtu jsem v posledních dnech strávila spoustu času, k tomu jsem musela hodně cestovat. Jsem šťastná, že vítězím a postupuji,“ usmívala se Plíšková v rozhovoru pro Sky Sports a portál tenisovysvet.cz po úterním vítězstvím ve druhém kole nad Anastasijí Potapovovou. Během tohoto interview poodhalila i to, jak zvládla náročnou cestu z Kluže do Dauhá, na což neměla ani 24 hodin, aby stihla zápas prvního kola s Kalinskou.

„Bylo to trochu šílené, ani jsem si ten titul nemohla užít. Musela jsem si objednat soukromé letadlo a přeletět z Kluže do Istanbulu, kde jsem pak musela běžet, abych stihla další let. To byl asi nejnáročnější úkol minulého týdne, abych vůbec stihla chytit letadlo,“ smála se Plíšková. „V letadle jsem trošičku spala a dorazila v osm ráno. Na hotelu jsem si zdřímla nějaké tři hodiny a hned zase šla hrát."

I díky tomu ale mohla v Dauhá hrát a natáhnout svou vítěznou šňůru už na osm zápasů. Zvládla totiž v prvním kole obrat nad Annou Kalinskou, v úterý porazila ve třech setech zmíněnou Potapovovou a ve středu ustála další třísetovou bitvu s krajankou Lindou Noskovou, i tento duel otáčela.

O deváté vítězství v řadě a osmou výhru v osmi dnech se Plíšková pokusí ve čtvrtečním čtvrtfinále proti Naomi Ósakaové. Japonka se mezi osmičku nejlepších dostala poté, co se před osmifinálovým zápasem z turnaje odhlásila její soupeřka Lesja Curenková.

Půjde o souboj dvou bývalých světových jedniček. Plíšková (WTA 59.) pobývala na tenisovém trůnu krátce dva roky před Ósakaovou (WTA 747.). Ta se na kurty vrátila po šestnáctiměsíční pauze, ve které se dávala dohromady po psychické stránce. Do Dauhá dorazila s bilancí dvou výher z posledních devíti zápasů, a to ještě jedna z nich přišla po skreči soupeřky hned v úvodním gemu.