Plíšková pokračuje v jízdě na americkém betonu. Na US Open je už ve čtvrtfinále!

Lounská tenistka Karolína Plíšková 4. kolo, neboli osmifinále US Open, zvládla a třebaže v New Yorku její soupeřka 14. nasazená ruská bojovnice Anastasia Pavljučenkovová vzdorovala, seč ji síly stačily a v první sadě odvrátila dva setboly, na nasazenou čtyřku nestačila. Nejlepší česká hráčka první set vyhrála 7:5, druhý 6:4 a po 96 minutách se mohla se radovat z postupu do čtvrtfinále.

Lounská tenistka Karolína Plíšková je v New Yorku už ve čtvrtfinále. | Foto: ČTK

Plíšková potvrdila, že se jí na amerických betonech daří a postupuje po cestě, která by v ideálním případě opět mohla skončit až ve finále. V předchozích zápasech si pomohla 24 a 20 esy, v noci jich předvedla jen 6, ale i tak byla v delších výměnách v konfrontaci proti patnácté hráčce světa, která i více chybovala, jistější a hned první mečbol využila. Lounská hvězda po zápase rozdávala úsměvy, podpisy i ručníky. Bylo vidět, že si postup užívá. Čtvrtfinálová soupeřka pro Karolínu Plíškovou ještě není známá, vzejde z vítězky zápasu Maria Sakkariová – Bianca Andreescuová. Její sestra Kristýna se na turnaji dostala do 2. kola.