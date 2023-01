"Nejdřív to vypadalo, že budeme hrát venku, těsně před odchodem na kurt nám ale řekli, že se bude zatahovat střecha. Jsem ráda, že jsem se tím úspěšně probojovala, už jsem v prvních kolech mívala i horší zápasy," uvedla pro portál tenisovysvet.cz.

Plíšková se mohla opřít o stoprocentní servis a v každém setu soupeřku dvakrát brejkla. Utkání ovládla zaznamenala na Australian Open úspěšný comeback po loňském zranění ruky. Kromě této absence postoupila při předchozích sedmi startech v Austrálii alespoň do 3. kola.

"První kolo není nikdy snadné. Jsem spokojená s tím, jak jsem ho odehrála a mám radost i z výsledku," napsala Plíšková na twitter.

Před rokem v Melbourne někdejší turnajová semifinalistka chyběla, o to víc si klání užívá. "Austrálii mám asi ze všech grandslamů nejradši, což platí nejen turnaj, ale i pro celou zemi. Loni mi hodně chyběla a mrzelo mě to, protože jsem se zranila asi týden před plánovaným odletem. O to víc jsem ráda, že jsem tady zpátky a možná jsem tu díky tomu i taková šťastnější. Když se něco pěkného opakuje každý rok, možná si pak neuvědomujete, že to není samozřejmé. Sama nevím, kolikrát se sem ještě dostanu, o to víc si to užívám," přinala.

Australian Open, Melbourne (AUS, 76 500 000 AUD, tvrdý povrch)

1. kolo ženské dvouhry:

Karolína Plíšková (31.) - Si-jü Wang (Čína, 53.) 6:1, 6:3.