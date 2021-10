Světová trojka sice ztratila v úvodní sadě servis, ale rychle se postarala o rie-break a set dohrála do vítězného konce. V tom druhém na kurtu dominovala a využila hned svůj první match ball. Třiadvacetiletá soupeřka, 106. hráčka žebříčku WTA, sice podala snaživý výkon, avšak do 3. kola se opět nedostala.

"Byl to fascinující zápas proti soupeřce, kterou jsem potkala na okruhu vůbec poprvé. Ze začátku jsem nehrála svůj nejlepší tenis, ale jsem tady už týden a věřím, že můj tenis tady bude mít vzestupnou tendenci a dojdu si pro dobré výsledky," řekla nasazená jednička a ocenila atmosféru "pátého" grandslamu sezony, který byl kvůli koronavirové pandemii přeložen až na konec sezony.

Krásné výměny, esa, trpělivá hra a soustředění výkon. Právě tyto atributy dostaly 29letou lounskou tenistku Karolínu Plíškovou do 3. kola turnaje v kalifornském Indian Wells. Polskou kvalifikantku Magdalenu Frech porazila za 80 minut ve dvou setech 7:5 a 6:2.

