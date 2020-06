Vedle slavné lounské rodačky se do akce vrací také maturantka Markéta Vondroušová a stejně jako na pražské Spartě se diváci znovu můžou těšit na kvarteto Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková.

„Moc se těším, až LiveScore Cup bude zahájený, protože se nedá pořád jen trénovat. Doufám, že to lidé ocení a budou ho sledovat,“ řekla na tiskové konferenci aktuálně nejvýše umístěná Češka na žebříčku dvouhry Karolína Plíšková.

Třetí hráčka světa se minulý týden omluvila z turnaje O pohár prezidenta ČTS, během následujících dní by ale už měla být připravená. „Nasadili jsme vyšší intenzitu tréninků. Snažím se udržovat a zůstat fit. Mám tu kouče Daniho (Daniel Vallverdú) a kondičáka. Přidali jsme na intenzitě, takže jsem trochu unavená, ale na turnaji už budu úplně fit,“ poodhalila Plíšková.



Během prvního červnového týdne se představí také pět jejich krajanek, přičemž s Barborou Strýcovou, Kateřinou Siniakovou a Markétou Vondroušovou má na okruhu lepší vzájemná utkání. S Karolínou Muchovou a Kristýnou Plíškovou je to vyrovnané. „Na turnajích to nejsou zápasy, na které bych se těšila, protože spolu hrajeme ve Fed Cupu. Teď je ale jiná situace a na turnaj se vyloženě těším.“



Ve skupině A se podle portálu tenisový svět vedle Karolíny Plíškové představí Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová. Skupina B má složení Karolína Muchová, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová.