Plíšková se zúčastní před grandslamovým US Open, na němž bude obhajovat loňské čtvrtfinále, v prvních třech srpnových týdnech turnajů v San José, Torontu a Cincinnati.

Po US Open plánuje Plíšková hrát dva turnaje v Japonsku. Poté by se chtěla v říjnu představit v Ostravě a ráda by reprezentovala Česko na listopadovém finále Poháru Billie Jean King v Glasgow.

Z českých tenistek zaznamenala výrazný postup v novém žebříčku Kateřina Siniaková, kterou vyneslo čtvrtfinále z Hamburku na 86. místo.

Žebříček WTA k 25. 7. 2022:

1. Iga Šwiateková (POL) 8336

2. Anett Kontaveitová (EST) 4476

3. Maria Sakkariová (GRE) 4190

4. Paula Badosaová (ESP) 4030

5. Ons Džabúrová (TUN) 4010

6. Aryna Sabalenková 3267

7. Jessica Pegulaová (USA) 3087

8. (+1) Garbiňe Muguruzaová (ESP) 2886

9. (–1) Danielle Collinsová (USA) 2743

10. Emma Raducanuová (GBR) 2717

---

15. KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 2477

18. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2134

25. PETRA KVITOVÁ 1786

48. (+1) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 1113

66. (–2) MARIE BOUZKOVÁ 874

73. (–2) TEREZA MARTINCOVÁ 825

86. (+10) KATEŘINA SINIAKOVÁ 723

112. (+2) LINDA NOSKOVÁ 575

155. (–2) LINDA FRUHVIRTOVÁ 400

168. (–4) KAROLÍNA MUCHOVÁ 378

196. (–15) SÁRA BEJLEK 338

216. (–12) JESIKA MALEČKOVÁ 304

240. (–2) ANNA SISKOVÁ 280

307. (+4) KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ 200

319. (+1) MIRIAM KOLODZIEJOVÁ 191

322. (+2) BRENDA FRUHVIRTOVÁ 189

351. (+11) TEREZA SMITKOVÁ 167

353. (+1) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 166

373. (+5) BARBORA PALICOVÁ 149

375. (+15) MICHAELA BAYERLOVÁ 147

421. (+3) DOMINIKA ŠALKOVÁ 123

428. (–15) JOHANA MARKOVÁ 121

445. (–10) MONIKA KILNAROVÁ 111

448. (+30) ANETA KUČMOVÁ 110

496. (+2) ANETA LABOUTKOVÁ 91