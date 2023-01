"Z výsledku jsem velmi zklamaná. V posledních dvou týdnech se mi docela dařilo. Ani dnes to nebylo špatné, ale soupeřka mi to hodně ztížila," přiznala.

Plíšková je někdejší semifinalistka Australian Open, loni se kvůli zranění roky v Melbourne neukázala. Nyní se zdálo, že se dostává do dobré formy. Až do čtvrtfinále…

"Zdravotně jsem byla v pohodě, cítila jsem se jen trochu unavenější a tužší. Ale to byly spíš nervy. Přišlo mi, že se dost hrálo a balón byl často ve hře, vždycky jsem dostala extra míč zpátky, což mi samozřejmě vzalo nějakou energii. Centrkurt je trošičku pomalejší. Měla jsem pocit, že jsem to jen já, kdo do toho buší, zatímco ona si to tam docela v klídku sbírá," řekla lounská rodačka pro portál tenisovysvět.cz.

Bývalá světová jednička doplatila ve čtvrtfinále na 36 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 16. Česká tenistka udělala také sedm dvojchyb. Na první grandslamový titul tak nadále čeká.

"Nevím, proč mi servis dnes nešel. Občas takové dny přijdou. Možná to bylo i soupeřkou, která mi řadu dobrých podání vrátila zpět a dostala mě pod tlak. Nedala mi nic zadarmo. Nesehrála jsem špatný zápas, ale určitě dokážu hrát lépe," uvedla pro agenturu ČTK Plíšková.

Plíšková vstoupila do utkání brejkem, který ale vzápětí nepotvrdila. V šesté hře přišla o servis znovu, Linetteová se ujala vedení 4:2 a přestože si Češka v závěru vypracovala ještě jeden brejkbol, Polka nakonec první set dopodávala. Rodačka z Loun přišla o set poprvé na turnaji.

Ve druhé sadě odvrátila Plíšková šest brejkbolů, sama ale dva nevyužila. Rozhodující chvíle přišla v jedenácté hře, kde Linetteová servis české hráčky znovu prolomila a následně dotáhla duel k postupu.

Jak tedy australské vystoupení celkově hodnotí? "To je teď těžké. V turnaji zůstaly jen hráčky, které už jsem porazila, takže té šance je škoda. Jsem velmi zklamaná, na druhou stranu jsem tady celkově hrála dobrý tenis, ani ten dnešní zápas nebyl nějak šílený. Turnaj mi ukázal některé pozitivní věci. Těší mě, že jsem se dostala zpátky do téhle fáze, a budu se nadále snažit. Moje cíle jsou momentálně jen grandslamy. Chci se na ně důkladně připravit, určitě ale nebudu žádné jiné turnaje nijak vypouštět. Chci je využít hlavně k tomu, aby se moje hra někam posunula a abych takový zápas už neprohrála. Chci hrát co nejvíc a bodovat."