Plíšková měla v 1. kole volno, ve druhém porazila ve dvou setech 7:5 a 6:2 polskou hráčku Magdalenu Frechovou, 106. hráčku žebříčku WTA.

V úterý od 22.00 jí čeká na "pátém" grandslamu sezony další výzva. Beatriz Haddad Maiová je brazilská reprezentantka s libanonskými kořeny, hrající levou rukou. Ve své dosavadní kariéře na okruhu WTA Tour vyhrála dva deblové turnaje. V rámci okruhu ITF získala do srpna 2019 osm titulů ve dvouhře a sedm ve čtyřhře. Na žebříčku WTA byla nyní 25letá hráčka ve dvouhře nejvýše klasifikována v září 2017 na 58. místě a ve čtyřhře pak v lednu 2018 na 79. místě. Trénuje ji Larri Passos.

To Plíšková, v roce 2017 světová jednička, během kariéry vyhrála patnáct turnajových titulů, grandslamový ale mezi nimi chybí. V srpnu 2016 sice postoupila do finále US Open, ale zde nestačila na Němku Angelique Kerberovou.

BNP Paribas Open, Indian Wells (ženy, USA, 8 761 725 USD, tvrdý povrch)

3. kolo dvouhry:

Pondělí 22:00 KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (3.) – Beatriz Haddadová Maiaová (BRA, 115.)

Úterý 05:00 BARBORA KREJČÍKOVÁ (5.) – Amanda Anisimovová (USA, 81.)