I v další části hry pokračovala domácí převaha a hosté se mohli radovat z koše Jakuba Jiránka až po dlouhých 3 minutách této části. Poločas tak Louny dovedly do stavu 46:30 a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Poslední koš první půle dal zlomek sekundy před vypršením času dalekonosnou střelou za tři body Hnátek

Domácím se dařilo vše na co sáhli. Hráli agresivní basketbal, byli důrazní pod oběma koši, kde dominovali Martin a Tomášem Peterkovi. Dařila se jim střelba za tři body. Nejlepší procento úspěšnosti měl Martin Peterka, který téměř neminul a výrazně se podepsal pod úspěch domácích. Předvedl se i sváteční střelec Zollpriester, který zaznamenal 10 bodů a dal i závěrečný koš utkání spolu se závěrečným zvukovým znamením. Po delší pauze nastoupil i hrající trenér Jakub Hnátek a s výkonem svých svěřenců mohl být stoprocentně spokojen. Na lavičce jej tentokrát zastoupil Vít Kučera.

„Naprostá spokojenost, To bylo asi tím, že jsem dneska nastoupil,“ poznamenal se smíchem Jakub Hnátek. Hráli jsme fakt dobře a nedali jsme jim šanci. Před takovou diváckou kulisou, která tu dnes je se to hraje. Holkám se to bohužel nepovedlo, tak jsme to museli vylepšit my a dát Martinovi (Martin Hostouš, trenér žen) dárek v podobě stovky,“ zakončil stručné hodnocení Hnátek.

BA Louny - BA 2006 Roudnice nad Labem 100:66 (25:13, 46:30, 71:45)

BA Louny: O. Kocourek 21 (2x 3 body), Kocek 18, M. Peterka 17, Hnátek 13 (4x), Š. Kocourek 11 (1x), T. Peterka 10, Zollpriester 10, Krob, Svoboda.

BA Roudnice: Krištof, J. Jiránek, Pažout, Jerie, Suchopár, T. Jiránek, Ďuriš, Pazourek, Hlaváč.

Jaroslav Tošner