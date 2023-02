V úvodním šeru se domácím příliš nedařilo. První branku si připsali až v páté minutě, kdy ze sedmičky snižoval Kuliš na 1:3. O deset minut později vedl Baník o čtyři branky, ale pak se vývoj utkání začal lámat. V brance se začalo dařit Šlechtovi a také brankové manko se začalo umazávat. Ve 24. minutě dal kontaktní branku na 10:11 Pavlíček a o čtyři minuty později srovnal střelou těsně kolem tyče Kuliš. Do vedení poslal Lokomotivu Holubec. Baník si vzal půl minuty před přestávkou oddechový čas a s poslední sekundou vyrovnal se štěstím Kubal.

Po změně stran se jako první prosadil Holubec, který se doslova procpal mezi dva bránící hráče a poslal míč do sítě. Začala přetahovaná o vedení. Chvilku na tom byla o gól lépe Lokomotiva, na chvíli zase Baník. Od 50. minuty šel do branky Mostu Vávra, který vystřídal Ščotku. Na uvítanou však inkasoval ze sedmimetrového hodu od Kuliše a krátce nato i z ruky Trhlíka. To už Lokomotiva vedla 20:17 a Baník si bral time. Na rozdíl čtyř branek pro domácí zvyšoval v 53. minutě z pravého křídla Vacek, ale ještě nebylo rozhodnuto. Domácím se přestalo dařit střelecky a Harvan třemi brankami během dvou a půl minuty vrátil Baník do hry. To bylo 22:21 ve prospěch Lokomotivy. Do branky Baníku se vrátil Ščotka. Do konce utkání zbývaly ještě dvě minuty, když šel Baník do oslabení po vyloučení Holého a pár vteřin po něm inkasoval další dvojku Pros.

Skřivánky zaskočila na dálnici nehoda. Od Loun pak stovka bodů

Oslabený Baník už se ne odpor nezmohl a výsledek tak pečetil z levého křídla Edelman. V samotném závěru si domácí ještě vzali takticky oddechový čas a k tomu měli míč ve svých rukou. Dva body tak zůstaly zaslouženě doma a hráči Lokomotivy, kterým vydatně pomohli i její fanoušci si mohli dát své vítězné kolečko a děrovačku. Louny se v tabulce posunuly na 6. místo. Příští kolo má volno a v sobotu 4. března bude od 18 hodin hostit B tým Lovosic, který drží čtvrtou příčku.

Lokomotiva Louny - HK Baník Most 23:21 (13:13)

Lokomotiva Louny: Šlachta (Pavlas) - Holubec 3, Kruml, Lacina, Kuliš 5/4, M. Svoboda, Edelman 2, Trhlík 4, Pavlíček 3, Vacek 4, Varga 2, Vraný, T. Svoboda.

Baník Most: Ščotka (Vávra) - Pour 4, Srp, Trágr 3, Stančák 2, Fous, Vrána, Klug, Pros, Holý, Holec, Kubal 5/2, Smrček, Harvan 4, Kašpárek 3.

Jaroslav Tošner