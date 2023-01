PODÍVEJTE SE: V Lounech se hrál špičkový superligový florbal

Do Městské sportovní haly v Lounech zavítala Livesprt Superliga frobalu, která sem nasměrovala její 22. kolo. Téměř zcela zaplněná hala viděla po delší době vrcholovou sportovní akci a bylo se na co koukat. Drama až do samého závěru. Více štěstí měli „domácí“ Black Angels, kteří si odvezli výhru 8:6. Českolipští florbalisté bouřlivě podporování svými věrnými fanoušky v závěru utkání zabojovali a sahali po vyrovnání. Na Anděly to však nestačilo.