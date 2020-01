Před startem posledního závodu světového poháru cyklokrosařů v Hoogerheide byly karty rozdány jasně. Do Švýcarska pojede lepší z dvojice juniorů David Šulc a lounský Pavel Jindřich. Ten v posledních týdnech prokazoval výbornou formu, vždyť týden předtím dojel 28. ve francouzském Noomay. A i v Hoogerheide Jindřich ukázal, jak moc po reprezentačním dresu touží. “Jel chytře, výborně hlavou a takticky. Poslední dva závody, v Noomay i teď v Hoogerheide, mu vyšly skvěle,” hodnotil vystoupení lounské naděje reprezentační trenér Petr Dlask.

V Holandsku to přitom na trati byla velká bitva. Na špičce poprvé v sezoně ztrácel suverén Thibau Nys, o medaile bojoval český junior Jan Zatloukal, fanoušci lounského cyklokrosu ale bedlivěji sledovali souboj o pár míst vzadu. Šulc lépe začal, Jindřich odstartoval volněji. Postupně se ale prokousával vpřed, v technických pasážích se dostával před další a další soupeře a ve čtvrtém kole svého přímého konkurenta předjel. A do cíle si už svou pozici uhlídal. Šulc dojel na 30. místě, Jindřich se nakonec dokázal propracovat na 22. pozici se ztrátou minuty a devětadvaceti vteřin na vítěze. Zajel tak svůj zatím nejlepší výsledek ve světovém poháru. “Potvrdil formu, technická trať mu vyhovovala,” byl spokojený i lounský trenér Milan Chrobák.

Jindřich, který jezdí v kategorii juniorů prvním rokem, začal sezonu dobře. Na podzim dokázal vyhrát dva závody národního poháru, dojel druhý a třetí. V celkovém hodnocení českého poháru mu patřila druhá příčka. Na světovém kolbišti se mu už tolik v úvodu sezony nedařilo. Byl 45. v Bernu, 35. v Táboře na světovém poháru a na ME dojel na 44. pozici. Před republikovým šampionátem juniorů ho navíc potrápila nemoc a dojel nespokojený na 7. místě. Musel potom vynechat i další světové poháry.

Lounský cyklokrosař se ale nevzdal a o nominaci na světový šampionát, který se pojede 1. a 2. února ve švýcarském Dübendorfu, zabojoval. Nejprve na mistrovství republiky dospělých byl ve vloženém závodě nadějí třetí, poté ve světové konkurenci v Nommay projel cílem na 28. pozici a nyní v Hoogerheide byl 22. A povedlo se, jízdenku na mistrovství světa už trenér Dlask potvrdil.



“Formu má, věřím, že se ukáže. Pavel je mezi juniory teprve prvním rokem. Je důležité, aby si vyzkoušel atmosféru, chceme, aby nabral zkušenosti,” uvedl kouč cyklokrosařské reprezentace.



A jak vidí šance svého svěřence Milan Chrobák? “Je prvoročák, takže určitě jede hlavně sbírat zkušenosti. Určitě zabojuje. A kdyby všechno vyšlo, sedlo mu to a dojel kolem dvacátého místa, byla by to fantazie,” dodal lounský trenér.