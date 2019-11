Osmé místo ve Slaném. Čekal jsi asi více, ale měl jsi potíže. Hned po startu, při prvním průjezdu okolo depa, v prvních stovkách metrů, jsi padl na zem. Co se tam stalo?

V zatáčce jsem moc vyjel a narazil jsem do kolíku, který vymezoval trať. A spadl jsem.

Tvoje chyba nebo tě někdo v té strkanici po startu vytlačil?

Určitě moje chyba.

Po pádu jsi byl se ztrátou na posledním místě. Zahájil si ale výbornou stíhací jízdu, nakonec jsi se prokousal až na osmé místo. Jaké máš pocity po takovém průběhu?

Na víc to nešlo, takže s tím, jak jsem je stíhal, jsem spokojený. Ale kdybych nespadl, jel bych s prvními. Škoda. Jelo se mi hodně dobře.

Pojďme se ohlédnout za začátkem sezony. V Mladé Boleslavi jsi dojel sedmý, tam byla i zahraniční konkurence.

To mě hodně potěšilo, přecházel jsem mezi juniory, nevěděl jsem, co od toho čekat. Soupeře jsem neznal. Takže spokojenost.

V Hlinsku jsi byl čtvrtý, což je zatím tvé nejlepší umístění v národním poháru, a v Holých Vrších šestý.

No hlavně se chci ukázat teď na evropském šampionátu, rád bych se nominoval také na domácí světový pohár v Táboře, který bude teď v listopadu.

Mezi juniory jsi prvním rokem. V závodech u nás dojíždíš zatím jako druhý „prvoročák“. Spokojenost? Jak vidíš tvůj vstup do sezony?

Zatím jsem s tím spokojený.

Zmínil jsi mistrovství Evropy v Itálii. S jakým cílem tam vyrážíš?

No, první světový pohár v Bernu se mi nepovedl. V Itálii bych chtěl rozhodně zajet lépe. Dvacítka by byla skvělá.

Zmínil jsi Bern, tam jsi projel cílem na 45. pozici. Co se tam nepovedlo?

Měl jsem technické problémy s kolem. No a pak už to nějak nešlo.

Poprvé jsi tam oblékl reprezentační dres. Jaké to bylo?

Skvělý pocit.

Na konci sezony, na přelomu ledna a února, se koná světový šampionát ve Švýcarsku. Jak to vidíš?

Je to ten největší cíl pro letošní sezonu se tam podívat jako závodník.